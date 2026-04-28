УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11752 відвідувача онлайн
Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
506 1

На Херсонщині за день поранено п’ятьох людей через атаки дронів РФ, - прокуратура

БпЛА, артилерія та міномети – Росія масовано била по Херсонщині

У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських атак постраждали п’ятеро мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де і як били окупанти

За даними слідства, 28 квітня російські війська обстрілювали регіон зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, а також активно застосовували безпілотники.

Станом на 17:30 відомо про п’ятьох поранених у різних населених пунктах – Херсоні, Молодецькому, Білозерці та Наддніпрянському.

Усі постраждалі дістали травми різного ступеня внаслідок ударів дронів.

Окремі атаки

Близько 12:45 російські військові атакували Білозерку з БпЛА. Унаслідок удару 61-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення голови. Їй надали медичну допомогу, лікування продовжиться амбулаторно.

Орієнтовно об 11:00 дрон атакував жінку в селі Молодецьке. 43-річна місцева жителька зазнала поранень руки, контузії та черепно-мозкової травми. Допомогу їй надали на місці.

Близько 08:10 FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль поблизу Наддніпрянського – поранені двоє чоловіків, 1955 року народження та 77-річний.

Наслідки обстрілів

Унаслідок атак також пошкоджені приватні будинки та транспорт.

Крім того, до медиків звернулися ще двоє цивільних, які постраждали під час обстрілів 26 квітня у Комишанах.

Один із них – 51-річний чоловік – отримав контузію та мінно-вибухову травму після скидання вибухівки з дрона. Інший, 56-річний, дістав мінно-вибухову травму та акубаротравму.

безпілотник БпЛА (5736) обстріл (33671) поранення (2806) Херсонська область (6602) війна в Україні (8182)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Статистичне обласне бюро - розформувати і на фронт. Статистика це справа прокурорів.
показати весь коментар
28.04.2026 18:56 Відповісти
 
 