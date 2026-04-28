На Херсонщині за день поранено п’ятьох людей через атаки дронів РФ, - прокуратура
У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських атак постраждали п’ятеро мирних жителів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
Де і як били окупанти
За даними слідства, 28 квітня російські війська обстрілювали регіон зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, а також активно застосовували безпілотники.
Станом на 17:30 відомо про п’ятьох поранених у різних населених пунктах – Херсоні, Молодецькому, Білозерці та Наддніпрянському.
Усі постраждалі дістали травми різного ступеня внаслідок ударів дронів.
Окремі атаки
Близько 12:45 російські військові атакували Білозерку з БпЛА. Унаслідок удару 61-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення голови. Їй надали медичну допомогу, лікування продовжиться амбулаторно.
Орієнтовно об 11:00 дрон атакував жінку в селі Молодецьке. 43-річна місцева жителька зазнала поранень руки, контузії та черепно-мозкової травми. Допомогу їй надали на місці.
Близько 08:10 FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль поблизу Наддніпрянського – поранені двоє чоловіків, 1955 року народження та 77-річний.
Наслідки обстрілів
Унаслідок атак також пошкоджені приватні будинки та транспорт.
Крім того, до медиків звернулися ще двоє цивільних, які постраждали під час обстрілів 26 квітня у Комишанах.
Один із них – 51-річний чоловік – отримав контузію та мінно-вибухову травму після скидання вибухівки з дрона. Інший, 56-річний, дістав мінно-вибухову травму та акубаротравму.
