На Херсонщине за день ранено пять человек вследствие атак дронов РФ, - прокуратура

На Херсонщине в течение дня вследствие российских атак пострадали пять мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Где и как били оккупанты

По данным следствия, 28 апреля российские войска обстреливали регион из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов, а также активно применяли беспилотники.

По состоянию на 17:30 известно о пяти раненых в разных населенных пунктах – Херсоне, Молодецком, Белозерке и Надднепрянском.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести вследствие ударов дронов.

Отдельные атаки

Около 12:45 российские военные атаковали Белозерку с БПЛА. Вследствие удара 61-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения головы. Ей оказали медицинскую помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Примерно в 11:00 дрон атаковал женщину в селе Молодецкое. 43-летняя местная жительница получила ранения руки, контузию и черепно-мозговую травму. Ей оказали помощь на месте.

Около 08:10 FPV-дрон попал в гражданский автомобиль вблизи Надднепрянского – ранены двое мужчин, 1955 года рождения и 77-летний.

Последствия обстрелов

Вследствие атак также повреждены частные дома и транспорт.

Кроме того, к медикам обратились еще двое гражданских лиц, пострадавших во время обстрелов 26 апреля в Комышанах.

Один из них – 51-летний мужчина – получил контузию и минно-взрывную травму после сброса взрывчатки с дрона. Другой, 56-летний, получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Один из них – 51-летний мужчина – получил контузию и минно-взрывную травму после сброса взрывчатки с дрона. Другой, 56-летний, получил минно-взрывную травму и акубаротравму.