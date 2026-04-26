РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Заминирование Херсона Дистанционное минирование
1 260 2

В Херсоне возле школы обнаружили противопехотные мины

Дистанционно заминировали район Корабельный в Херсоне

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил об обнаружении противопехотных мин вблизи учебного заведения в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Херсоне зафиксировано дистанционное минирование возле школы

По словам Шанько, на улице Шенгелия, около школы, обнаружены противопехотные мины типа "пряник" ("плюшка"). Он отметил, что речь идет об очередном случае дистанционного минирования территории города.

Чиновник призвал жителей воздержаться от передвижения в этом районе, поскольку зона минирования может быть шире, чем установлено на данный момент.

"В случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте в соответствующие службы", - подчеркнул Шанько.

мины типа "Пряник" ("Плюшка").

Читайте также: Российские удары по Херсонщине: семеро раненых, в Херсоне обесточены два района

Ранее мы писали о том, что такими минами враг дистанционно минирует территорию Корабельного района Херсона. В частности, "пряники" обнаружили на Корабельной площади.

Также мы сообщали, что в Херсонской области мужчина подорвался на взрывном устройстве во время выпаса скота. 

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Падламіндіч хрипатий!!
Вивозь людей з фронтового міста!!
Розгортай інфраструктуру в покинутих селах, роби щось... Тобі ж для цього дають десятки мільярдів від ЄС і ОНН, щоб людей рятувати !!
показать весь комментарий
26.04.2026 21:21 Ответить
https://youtu.be/uHUCJFBwvSg?t=178 а мнє кажєтса, що вам треба зупинити свою агресію і ****** з міжнародно визнаної теріторії України.
показать весь комментарий
26.04.2026 21:36 Ответить
 
 