В Херсоне возле школы обнаружили противопехотные мины
Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил об обнаружении противопехотных мин вблизи учебного заведения в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.
В Херсоне зафиксировано дистанционное минирование возле школы
По словам Шанько, на улице Шенгелия, около школы, обнаружены противопехотные мины типа "пряник" ("плюшка"). Он отметил, что речь идет об очередном случае дистанционного минирования территории города.
Чиновник призвал жителей воздержаться от передвижения в этом районе, поскольку зона минирования может быть шире, чем установлено на данный момент.
"В случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте в соответствующие службы", - подчеркнул Шанько.
Ранее мы писали о том, что такими минами враг дистанционно минирует территорию Корабельного района Херсона. В частности, "пряники" обнаружили на Корабельной площади.
Также мы сообщали, что в Херсонской области мужчина подорвался на взрывном устройстве во время выпаса скота.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вивозь людей з фронтового міста!!
Розгортай інфраструктуру в покинутих селах, роби щось... Тобі ж для цього дають десятки мільярдів від ЄС і ОНН, щоб людей рятувати !!