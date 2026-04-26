В Херсоне возле школы обнаружили противопехотные мины

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил об обнаружении противопехотных мин вблизи учебного заведения в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ,

В Херсоне зафиксировано дистанционное минирование возле школы

По словам Шанько, на улице Шенгелия, около школы, обнаружены противопехотные мины типа "пряник" ("плюшка"). Он отметил, что речь идет об очередном случае дистанционного минирования территории города.

Чиновник призвал жителей воздержаться от передвижения в этом районе, поскольку зона минирования может быть шире, чем установлено на данный момент.

"В случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте в соответствующие службы", - подчеркнул Шанько.

Ранее мы писали о том, что такими минами враг дистанционно минирует территорию Корабельного района Херсона. В частности, "пряники" обнаружили на Корабельной площади.

Также мы сообщали, что в Херсонской области мужчина подорвался на взрывном устройстве во время выпаса скота.