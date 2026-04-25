Российские удары по Херсонщине: семеро раненых, в Херсоне обесточены два района
В течение дня 25 апреля российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области с помощью артиллерии, минометного оружия и дронов, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали семь человек.
Отмечается, что травмы различной степени тяжести вследствие использования оккупантами БПЛА получили шесть мирных жителей Херсона и одна жительница Садового.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здания медицинского и культурного учреждений, автотранспорт.
Отключение электричества в Херсоне
В свою очередь начальник Херсонской ГВА сообщил, что из-за отключения электричества в центральной части города прекращает работу электротранспорт.
Специалисты выясняют причины и при первой же возможности приступят к аварийно-восстановительным работам.
Позже он добавил, что вследствие вражеских атак частично обесточены Центральный и Корабельный районы.
Отмечается, что специалисты изучают объем повреждений и приступают к проведению аварийно-восстановительных работ с учетом ситуации с безопасностью.
