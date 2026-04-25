Российские удары по Херсонщине: семеро раненых, в Херсоне обесточены два района

Обстрелы Херсонской области

В течение дня 25 апреля российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области с помощью артиллерии, минометного оружия и дронов, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали семь человек.

Отмечается, что травмы различной степени тяжести вследствие использования оккупантами БПЛА получили шесть мирных жителей Херсона и одна жительница Садового.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здания медицинского и культурного учреждений, автотранспорт.

Отключение электричества в Херсоне

В свою очередь начальник Херсонской ГВА сообщил, что из-за отключения электричества в центральной части города прекращает работу электротранспорт.

Специалисты выясняют причины и при первой же возможности приступят к аварийно-восстановительным работам.

Позже он добавил, что вследствие вражеских атак частично обесточены Центральный и Корабельный районы.

Отмечается, что специалисты изучают объем повреждений и приступают к проведению аварийно-восстановительных работ с учетом ситуации с безопасностью.

Ну все! Випускайте шательмана(представника прекрасного народа), нехай ще розкаже, як "фламінги" будуть прилітати на маскву...
25.04.2026 20:04 Ответить
Нажаль на це надії вже нема неякої..
Тільки Хрипата та Потужна хуцпа щодня
25.04.2026 20:09 Ответить
 
 