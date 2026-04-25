Російські удари по Херсонщині: семеро поранених, у Херсоні знеструмлені два райони

Упродовж дня 25 квітня російська армія вела обстріли населених пунктів Херсонської області за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей.

Зазначається, що травм різного ступеню тяжкості внаслідок використання окупантами БпЛА дістали шестеро мирних жителів Херсона та одна жителька Садового.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлі медичного та закладу культури, автотранспорт.

Знеструмлення в Херсоні

Своєю чергою начальник Херсонської МВА повідомив, що через знеструмлення в центральній частині міста припиняє роботу електротранспорт.

Фахівці з'ясовують причини та за найменшої можливості приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Пізніше він додав, що внаслідок ворожих атак частково знеструмлено Центральний та Корабельний райони.

Зазначається, що фахівці вивчають обсяг пошкоджень та приступають до проведення аварійно-відновлювальних робіт з урахуванням безпекової ситуації.