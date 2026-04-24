Дві людини загинули і дванадцять поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині

Упродовж дня 24 квітня російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, військові армії РФ били по населених пунктах Херсонської області за допомогою авіації, артилерії та дронів.

Зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинуло двоє цивільних, ще 12 - постраждало.

Удари по Херсону

Так, вранці у Херсоні російські військові спрямували FPV-дрон у мопед, на якому пересувалися двоє цивільних – чоловік та жінка загинули на місці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині одна людина загинула, ще шість поранено. ФОТОрепортаж

Крім того, в обласному центрі від наслідків застосування ворогом FPV-дронів впродовж дня постраждало п’ять людей, троє з них – учасники волонтерської організації.

Обстріли області

Також уранці окупанти скинули вибухівку з дрона у Білозерці – поранень дістали дві медичні працівниці. Вдень за аналогічних обставин у цьому населеному пункті постраждала ще одна жінка - у момент атаки перебувала на вулиці.

Ще троє цивільних дістали поранення у Комишанах внаслідок артилерійських обстрілів.

Та ще одна людина травмувалася у Новорайську - перебувала на подвір'ї, коли ворог спрямував БпЛА у будинок.

Також читайте: На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці під час випасу худоби, - ОВА

Пошкодження

Крім того, унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення підприємства, автотранспорт.





