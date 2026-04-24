Трьох волонтерів поранено внаслідок атаки РФ на Херсон
Сьогодні, 24 квітня, близько 10:20 російські війська завдали удару по Херсону, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській МВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждали троє волонтерів.
Чоловіків 56 і 31 року та 18-річного хлопця співробітники поліції доставили до лікарні. В усіх - контузії та мінно-вибухові травми.
Старший потерпілий також дістав уламкові поранення. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.
