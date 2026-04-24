Трьох волонтерів поранено внаслідок атаки РФ на Херсон

Сьогодні, 24 квітня, близько 10:20 російські війська завдали удару по Херсону, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській МВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждали троє волонтерів.



Чоловіків 56 і 31 року та 18-річного хлопця співробітники поліції доставили до лікарні. В усіх - контузії та мінно-вибухові травми.

Старший потерпілий також дістав уламкові поранення. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.

