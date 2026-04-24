Трое волонтеров ранены в результате атаки РФ на Херсон

Сегодня, 24 апреля, около 10:20 российские войска нанесли удар по Херсону, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в результате атаки вражеского беспилотника пострадали трое волонтеров.



Мужчин 56 и 31 года и 18-летнего парня сотрудники полиции доставили в больницу. У всех - контузии и минно-взрывные травмы.

Старший пострадавший также получил осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

