Трое волонтеров ранены в результате атаки РФ на Херсон
Сегодня, 24 апреля, около 10:20 российские войска нанесли удар по Херсону, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате атаки вражеского беспилотника пострадали трое волонтеров.
Мужчин 56 и 31 года и 18-летнего парня сотрудники полиции доставили в больницу. У всех - контузии и минно-взрывные травмы.
Старший пострадавший также получил осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
