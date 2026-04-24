В результате вражеских ударов по Херсонской области один человек погиб, еще шесть получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Золотая Балка, Берислав, Камышаны, Томина Балка, Новодмитровка, Белозерка, Золотая Балка, Днепровское, Новоалександровка, Михайловка, Антоновка, Веселое, Зоровка, Кизомис, Понятовка, Садовое, Токаровка, Янтарное, Широкая Балка, Чернобаевка, Станислав, Софиевка, Дудчаны, Казацкое, Новоберислав, Саблуковка, Тягинка, Разлив, Ромашково и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов. Также оккупанты повредили церковь и частные автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб и шесть получили ранения

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 4 человека.











