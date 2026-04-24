Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині одна людина загинула, ще шість поранено. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Комишани, Томина Балка, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Дніпровське, Новоолександрівка, Михайлівка, Антонівка, Веселе, Зорівка, Кізомис, Понятівка, Садове, Токарівка, Янтарне, Широка Балка, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Дудчани, Козацьке, Новоберислав, Саблуківка, Тягинка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили церкву та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула та шість поранено

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.











