На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці під час випасу худоби, - ОВА

У селі Мала Олександрівка Херсонської області місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі під час випасу худоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

Стан постраждалого

Унаслідок вибуху 41-річний чоловік отримав тяжкі травми.

Зокрема, йдеться про уламкові поранення обличчя та ноги, травматичну ампутацію стопи, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували, лікарі борються за його життя.

Мінна небезпека

У регіоні зберігається висока мінна загроза через наслідки бойових дій.

За даними Міноборони, станом на початок квітня від мін та вибухонебезпечних предметів постраждала 1431 людина, серед них 147 дітей.

Ці показники продовжують зростати, що свідчить про серйозну небезпеку для цивільного населення.

