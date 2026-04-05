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Росіяни замінували міст через річку Кошова в Херсоні. ФОТО
У Херсоні російські окупанти замінували автомобільний міст через річку Кошова.
Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено на автомобільному мосту через річку Кошова", - йдеться в повідомленні.
У поліції закликали не пересуватися вказаним районом, оскільки територія мінування може бути значнішою.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в Білозерці на Херсонщині зафіксовано дистанційне мінування території, зокрема поблизу дитячого садка.
- Крім того, росіяни дистанційно замінували територію біля лікарні в Херсоні.
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