Росіяни замінували міст через річку Кошова в Херсоні. ФОТО

У Херсоні російські окупанти замінували автомобільний міст через річку Кошова.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено на автомобільному мосту через річку Кошова", - йдеться в повідомленні.

У поліції закликали не пересуватися вказаним районом, оскільки територія мінування може бути значнішою.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в Білозерці на Херсонщині зафіксовано дистанційне мінування території, зокрема поблизу дитячого садка.

Крім того, росіяни дистанційно замінували територію біля лікарні в Херсоні.

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