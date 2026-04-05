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Новини Фото Замінування Херсона
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Росіяни замінували міст через річку Кошова в Херсоні. ФОТО

У Херсоні російські окупанти замінували автомобільний міст через річку Кошова.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

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РФ замінувала міст через річку Кошева в Херсоні

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Що відомо

"Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено на автомобільному мосту через річку Кошова", - йдеться в повідомленні.

У поліції закликали не пересуватися вказаним районом, оскільки територія мінування може бути значнішою.

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Що передувало

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мінування (1225) міст (1284) Херсон (3924) Херсонська область (6822) Херсонський район (960)
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