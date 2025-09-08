Росіяни вночі дистанційно замінували житлові райони Херсона мінами-"пелюстками", - Нацполіція

У ніч на 8 вересня російські війська дистанційно замінували частину житлових кварталів Херсона протипіхотними мінами типу "пелюстка".

Про це повідомила поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вибухонебезпечні предмети виявлено на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Перекопської, на вулиці Університетській у районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи, а також на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

