УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Замінування Херсона
540 5

Росіяни вночі дистанційно замінували житлові райони Херсона мінами-"пелюстками", - Нацполіція

fpv-дрон атакував Запорізьку область

У ніч на 8 вересня російські війська дистанційно замінували частину житлових кварталів Херсона протипіхотними мінами типу "пелюстка".

Про це повідомила поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вибухонебезпечні предмети виявлено на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Перекопської, на вулиці Університетській у районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи, а також на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15460) Херсон (3608) міна (410) Херсонська область (6187) Херсонський район (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсолютний тероризм.
показати весь коментар
08.09.2025 10:38 Відповісти
Ушльопки роблять з Херсоном все, що б перетворити його на чорнобльську пустелю. Чи то такий сценарій війни, перевірка на стійкість наших титанів. При чому, в Херсоні титани реально всі, хто переступив межу Чорнобаївка - Херсон.
показати весь коментар
08.09.2025 10:40 Відповісти
Потрібно те ж саме робити з рашистськими містами. Особливо де промзони
показати весь коментар
08.09.2025 10:42 Відповісти
чем???, спасибо принцессе Диане....
показати весь коментар
08.09.2025 10:54 Відповісти
А зеленський з оточенням, дуже зайнятий нацьковунням СБУ на НАБУ, бо його корупційне лайно, уже смердить, не тільки в Україні, а і в країнах ЄС - НАТО!! Як тільки, приблуди95 лізуть/втручаються, до силових структур, на кшалт ЗСУ СБУ МВС ГПУ…, так одразу і починаються трагічні сторінки для України та її Національних інтересів!! Прикладів з 2019 року, вдосталь!!
Скільки ще, треба це бачити Українцям, під час московської війни ******!!??
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
08.09.2025 10:49 Відповісти
 
 