Россияне ночью дистанционно заминировали жилые районы Херсона минами-"лепестками", - Нацполиция
В ночь на 8 сентября российские войска дистанционно заминировали часть жилых кварталов Херсона противопехотными минами типа "лепесток".
Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, взрывоопасные предметы обнаружены на перекрестке проспекта Независимости и улицы Перекопской, на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы, а также на улице Украинской между Кременчугской и Ладычука.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки ще, треба це бачити Українцям, під час московської війни ******!!??
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!