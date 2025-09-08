Россияне ночью дистанционно заминировали жилые районы Херсона минами-"лепестками", - Нацполиция

В ночь на 8 сентября российские войска дистанционно заминировали часть жилых кварталов Херсона противопехотными минами типа "лепесток".

Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, взрывоопасные предметы обнаружены на перекрестке проспекта Независимости и улицы Перекопской, на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы, а также на улице Украинской между Кременчугской и Ладычука.

