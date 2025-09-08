РУС
Новости Заминирование Херсона
Россияне ночью дистанционно заминировали жилые районы Херсона минами-"лепестками", - Нацполиция

fpv-дрон атаковал Запорожскую область

В ночь на 8 сентября российские войска дистанционно заминировали часть жилых кварталов Херсона противопехотными минами типа "лепесток".

Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, взрывоопасные предметы обнаружены на перекрестке проспекта Независимости и улицы Перекопской, на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы, а также на улице Украинской между Кременчугской и Ладычука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция (16734) Херсон (3062) мина (341) Херсонская область (5190) Херсонский район (567)
Абсолютний тероризм.
08.09.2025 10:38 Ответить
Ушльопки роблять з Херсоном все, що б перетворити його на чорнобльську пустелю. Чи то такий сценарій війни, перевірка на стійкість наших титанів. При чому, в Херсоні титани реально всі, хто переступив межу Чорнобаївка - Херсон.
08.09.2025 10:40 Ответить
Потрібно те ж саме робити з рашистськими містами. Особливо де промзони
08.09.2025 10:42 Ответить
чем???, спасибо принцессе Диане....
08.09.2025 10:54 Ответить
А зеленський з оточенням, дуже зайнятий нацьковунням СБУ на НАБУ, бо його корупційне лайно, уже смердить, не тільки в Україні, а і в країнах ЄС - НАТО!! Як тільки, приблуди95 лізуть/втручаються, до силових структур, на кшалт ЗСУ СБУ МВС ГПУ…, так одразу і починаються трагічні сторінки для України та її Національних інтересів!! Прикладів з 2019 року, вдосталь!!
Скільки ще, треба це бачити Українцям, під час московської війни ******!!??
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
08.09.2025 10:49 Ответить
 
 