Россияне заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. ФОТО

В Херсоне российские оккупанты заминировали автомобильный мост через реку Кошевая.

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В настоящее время зафиксировано минирование врагом территории города. Противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружены на автомобильном мосту через реку Кошевая", - говорится в сообщении.

В полиции призвали не передвигаться по указанному району, поскольку территория заминирования может быть более обширной.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Белозерке Херсонской области зафиксировано дистанционное минирование территории, в частности вблизи детского сада.

Кроме того, россияне дистанционно заминировали территорию возле больницы в Херсоне.

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