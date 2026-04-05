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Россияне заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. ФОТО

В Херсоне российские оккупанты заминировали автомобильный мост через реку Кошевая.

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

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РФ заминировала мост через реку Кошева в Херсоне

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Что известно

"В настоящее время зафиксировано минирование врагом территории города. Противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружены на автомобильном мосту через реку Кошевая", - говорится в сообщении.

В полиции призвали не передвигаться по указанному району, поскольку территория заминирования может быть более обширной.

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Что предшествовало

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минирование (1451) мост (1044) Херсон (3378) Херсонская область (5831) Херсонский район (946)
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