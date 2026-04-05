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Россияне заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. ФОТО
В Херсоне российские оккупанты заминировали автомобильный мост через реку Кошевая.
Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В настоящее время зафиксировано минирование врагом территории города. Противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружены на автомобильном мосту через реку Кошевая", - говорится в сообщении.
В полиции призвали не передвигаться по указанному району, поскольку территория заминирования может быть более обширной.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Белозерке Херсонской области зафиксировано дистанционное минирование территории, в частности вблизи детского сада.
- Кроме того, россияне дистанционно заминировали территорию возле больницы в Херсоне.
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