Россияне ежедневно маскируют мины "лепесток" среди травы и мусора в Херсоне, - ОВА
В Херсоне российские захватчики ежедневно маскируют противопехотные мины типа "лепесток" среди травы, мусора и на асфальте, что уже привело к десяткам пострадавших среди мирного населения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что мины трудно заметить и россияне заклеивают их листьями, разбрасывая по несколько штук на один перекресток. Часто такие мины попадают в жилые кварталы и на дороги.
По словам Прокудина, мины "лепестки" были зафиксированы даже вблизи одной из больниц, но правоохранители их уничтожили. Чиновник подчеркнул, что это сознательная террористическая тактика врага, направленная на мирное население.
Пелюсток, тобто ПФМ-1 розкидується виключно дистанційно. Або з літаків такими бомбами, що мають касети з тими мінами. Або з САУ.
Наприклад, по Ізюмському лісу розкидували з Ураганів. Бачив особисто.
Так само й по Херсону. Ті міни ніхто листям спеціально не заклеює, бо з касети в повітрі не розсипляться.
Реально паскудна штука.
Не самоліквідується. І не заржавіє. Фактично вічна. Як ліквідувати - кішкою на довгому паракорді, або розстрілювати. Іншіх варіантів нема.