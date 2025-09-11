Россияне ежедневно маскируют мины "лепесток" среди травы и мусора в Херсоне, - ОВА

В Херсоне российские захватчики ежедневно маскируют противопехотные мины типа "лепесток" среди травы, мусора и на асфальте, что уже привело к десяткам пострадавших среди мирного населения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что мины трудно заметить и россияне заклеивают их листьями, разбрасывая по несколько штук на один перекресток. Часто такие мины попадают в жилые кварталы и на дороги.

По словам Прокудина, мины "лепестки" были зафиксированы даже вблизи одной из больниц, но правоохранители их уничтожили. Чиновник подчеркнул, что это сознательная террористическая тактика врага, направленная на мирное население.

