Росіяни щодня маскують міни "пелюстка" серед трави і сміття у Херсоні, - ОВА

У Херсоні російські загарбники щодня маскують протипіхотні міни типу "пелюстка" серед трави, сміття та на асфальті, що вже призвело до десятків постраждалих серед мирного населення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що міни важко помітити і росіяни заклеюють їх листям, розкидаючи по кілька штук на одне перехрестя. Часто такі міни потрапляють у житлові квартали та на дороги.

За словами Прокудіна, міни "пелюстки" були зафіксовані навіть поблизу однієї з лікарень, але правоохоронці їх знищили. Посадовець наголосив, що це свідома терористична тактика ворога, спрямована на мирне населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерське авто підірвалося на міні у Бериславі: загинув поліцейський, четверо поранених