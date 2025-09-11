Росіяни щодня маскують міни "пелюстка" серед трави і сміття у Херсоні, - ОВА
У Херсоні російські загарбники щодня маскують протипіхотні міни типу "пелюстка" серед трави, сміття та на асфальті, що вже призвело до десятків постраждалих серед мирного населення.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що міни важко помітити і росіяни заклеюють їх листям, розкидаючи по кілька штук на одне перехрестя. Часто такі міни потрапляють у житлові квартали та на дороги.
За словами Прокудіна, міни "пелюстки" були зафіксовані навіть поблизу однієї з лікарень, але правоохоронці їх знищили. Посадовець наголосив, що це свідома терористична тактика ворога, спрямована на мирне населення.
Пелюсток, тобто ПФМ-1 розкидується виключно дистанційно. Або з літаків такими бомбами, що мають касети з тими мінами. Або з САУ.
Наприклад, по Ізюмському лісу розкидували з Ураганів. Бачив особисто.
Так само й по Херсону. Ті міни ніхто листям спеціально не заклеює, бо з касети в повітрі не розсипляться.
Реально паскудна штука.
Не самоліквідується. І не заржавіє. Фактично вічна. Як ліквідувати - кішкою на довгому паракорді, або розстрілювати. Іншіх варіантів нема.