На Херсонщине мужчина подорвался на взрывном устройстве во время выпаса скота, - ОГА
В селе Малая Александровка Херсонской области местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете во время выпаса скота.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская областная военная администрация.
Состояние пострадавшего
В результате взрыва 41-летний мужчина получил тяжелые травмы.
В частности, речь идет об осколочных ранениях лица и ноги, травматической ампутации стопы, контузии, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмах.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, врачи борются за его жизнь.
Минная опасность
В регионе сохраняется высокая минная угроза из-за последствий боевых действий.
По данным Минобороны, по состоянию на начало апреля от мин и взрывоопасных предметов пострадало 1431 человек, среди них 147 детей.
Эти показатели продолжают расти, что свидетельствует о серьезной опасности для гражданского населения.
