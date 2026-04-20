На Херсонщине мужчина подорвался на взрывном устройстве во время выпаса скота, - ОГА

В селе Малая Александровка Херсонской области местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете во время выпаса скота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская областная военная администрация.

Состояние пострадавшего

В результате взрыва 41-летний мужчина получил тяжелые травмы.

В частности, речь идет об осколочных ранениях лица и ноги, травматической ампутации стопы, контузии, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмах.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

Читайте: Россияне заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. ФОТО

Минная опасность

В регионе сохраняется высокая минная угроза из-за последствий боевых действий.

По данным Минобороны, по состоянию на начало апреля от мин и взрывоопасных предметов пострадало 1431 человек, среди них 147 детей.

Эти показатели продолжают расти, что свидетельствует о серьезной опасности для гражданского населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Херсонской ОГА опроверг фейк о минировании трассы Херсон-Николаев