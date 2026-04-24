Два человека погибли и двенадцать ранены вследствие ударов РФ по Херсонщине
В течение дня 24 апреля российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, военные армии РФ наносили удары по населенным пунктам Херсонской области с помощью авиации, артиллерии и дронов.
Зафиксировано, что от последствий российской агрессии погибли двое гражданских, еще 12 - пострадали.
Удары по Херсону
Так, утром в Херсоне российские военные направили FPV-дрон на мопед, на котором передвигались двое гражданских – мужчина и женщина погибли на месте.
Кроме того, в областном центре от последствий применения врагом FPV-дронов в течение дня пострадали пять человек, трое из них – участники волонтерской организации.
Обстрелы области
- Также утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Белозерке – ранения получили две медицинские работницы. Днем при аналогичных обстоятельствах в этом населенном пункте пострадала еще одна женщина – в момент атаки она находилась на улице.
- Еще трое гражданских лиц получили ранения в Комишанах вследствие артиллерийских обстрелов.
- И еще один человек получил травмы в Новорайске – он находился во дворе, когда враг направил БПЛА на дом.
Повреждения
Кроме того, вследствие вражеских обстрелов повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещения предприятия, автотранспорт.
шмигаль з банановим і верещук, дещо знервовані, як співучасники цього злочину???