Два человека погибли и двенадцать ранены вследствие ударов РФ по Херсонщине

В течение дня 24 апреля российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, военные армии РФ наносили удары по населенным пунктам Херсонской области с помощью авиации, артиллерии и дронов.

Зафиксировано, что от последствий российской агрессии погибли двое гражданских, еще 12 - пострадали.

Удары по Херсону

Так, утром в Херсоне российские военные направили FPV-дрон на мопед, на котором передвигались двое гражданских – мужчина и женщина погибли на месте.

Кроме того, в областном центре от последствий применения врагом FPV-дронов в течение дня пострадали пять человек, трое из них – участники волонтерской организации.

Обстрелы области

Также утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Белозерке – ранения получили две медицинские работницы. Днем при аналогичных обстоятельствах в этом населенном пункте пострадала еще одна женщина – в момент атаки она находилась на улице.

Еще трое гражданских лиц получили ранения в Комишанах вследствие артиллерийских обстрелов.

И еще один человек получил травмы в Новорайске – он находился во дворе, когда враг направил БПЛА на дом.

Повреждения

Кроме того, вследствие вражеских обстрелов повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещения предприятия, автотранспорт.





