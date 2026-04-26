У Херсоні біля школи виявили протипіхотні міни

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про виявлення протипіхотних мін поблизу навчального закладу в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Херсоні зафіксовано дистанційне мінування біля школи

За словами Шанька, на вулиці Шенгелія, поблизу школи, виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). Він зазначив, що йдеться про черговий випадок дистанційного мінування території міста.

Посадовець закликав мешканців утриматися від пересування в цьому районі, оскільки зона мінування може бути ширшою, ніж встановлено наразі.

"У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них і негайно повідомляйте відповідні служби", — наголосив Шанько.

Раніше ми писали про те, що такими мінами ворог дистанційно мінує територію Корабельного району Херсона. Зокрема "пряники" виявили на Корабельній площі.

Також ми повідомляли, що на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці під час випасу худоби.