У Херсоні біля школи виявили протипіхотні міни
Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про виявлення протипіхотних мін поблизу навчального закладу в місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Телеграмі.
У Херсоні зафіксовано дистанційне мінування біля школи
За словами Шанька, на вулиці Шенгелія, поблизу школи, виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). Він зазначив, що йдеться про черговий випадок дистанційного мінування території міста.
Посадовець закликав мешканців утриматися від пересування в цьому районі, оскільки зона мінування може бути ширшою, ніж встановлено наразі.
"У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них і негайно повідомляйте відповідні служби", — наголосив Шанько.
Вивозь людей з фронтового міста!!
Розгортай інфраструктуру в покинутих селах, роби щось... Тобі ж для цього дають десятки мільярдів від ЄС і ОНН, щоб людей рятувати !!