У Херсоні біля школи виявили протипіхотні міни

Дистанційно замінували район Корабел в Херсоні

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про виявлення протипіхотних мін поблизу навчального закладу в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Телеграмі.

У Херсоні зафіксовано дистанційне мінування біля школи

За словами Шанька, на вулиці Шенгелія, поблизу школи, виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). Він зазначив, що йдеться про черговий випадок дистанційного мінування території міста.

Посадовець закликав мешканців утриматися від пересування в цьому районі, оскільки зона мінування може бути ширшою, ніж встановлено наразі.

"У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них і негайно повідомляйте відповідні служби", — наголосив Шанько.

Також читайте: Російські удари по Херсонщині: семеро поранених, у Херсоні знеструмлені два райони

Раніше ми писали про те, що такими мінами ворог дистанційно мінує територію Корабельного району Херсона. Зокрема "пряники" виявили на Корабельній площі.

Також ми повідомляли, що на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці під час випасу худоби. 

Падламіндіч хрипатий!!
Вивозь людей з фронтового міста!!
Розгортай інфраструктуру в покинутих селах, роби щось... Тобі ж для цього дають десятки мільярдів від ЄС і ОНН, щоб людей рятувати !!
26.04.2026 21:21 Відповісти
https://youtu.be/uHUCJFBwvSg?t=178 а мнє кажєтса, що вам треба зупинити свою агресію і ****** з міжнародно визнаної теріторії України.
26.04.2026 21:36 Відповісти
 
 