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Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
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Дрон РФ атакував Білозерку на Херсонщині: поранено двох цивільних

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

У селищі Білозерка Херсонської області вранці 9 червня внаслідок атаки російського безпілотника постраждали двоє місцевих мешканців.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, поранення отримали чоловіки віком 40 і 43 роки. У них діагностовано вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Обох постраждалих госпіталізовано до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.

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Автор: 

дрони (4913) Херсонська область (5884) Херсонський район (365) Білозерка (46)


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