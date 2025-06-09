Оператор дрона-камікадзе задвохсотив трьох окупантів одним ударом. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького одним ударом ліквідував штурмову групу із трьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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