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Оператор дрона-камікадзе задвохсотив трьох окупантів одним ударом. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького одним ударом ліквідував штурмову групу із трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) дрони (4913) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (70)


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Картина "Три богатиря не поп'ють вже бояри"...
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09.06.2025 13:18 Відповісти
Три ворожих трупаки однією фпі-вішкою, це мистецтво. Дроноводу - принаймні медаль, за реакцію і холоднокровність, якщо не інструктор, то треба підвищити на посаді, нехай і інших так навчить.
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09.06.2025 13:19 Відповісти
Це просто работа і це просто удача. А про медалі і підвищення, впевнений там є свої показники і критерії. Як і на будь якому підприємстві.
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09.06.2025 13:23 Відповісти
мабуть як раз на прощавання обнімались, і оператор заскочив.
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09.06.2025 13:22 Відповісти
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09.06.2025 13:33 Відповісти
А були б у плащах-неведимках, залишилися б живими! 😁
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09.06.2025 14:22 Відповісти
Это гораздо лучше, чем затрехсотить двух оккупантов!
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09.06.2025 14:36 Відповісти
 
 