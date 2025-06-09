Дрон РФ атаковал Белозерку в Херсонской области: ранены двое гражданских
В поселке Белозерка Херсонской области утром 9 июня в результате атаки российского беспилотника пострадали двое местных жителей.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, ранения получили мужчины в возрасте 40 и 43 года. У них диагностированы взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль