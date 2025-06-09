Дрон РФ атаковал Белозерку в Херсонской области: ранены двое гражданских

В поселке Белозерка Херсонской области утром 9 июня в результате атаки российского беспилотника пострадали двое местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОГА, ранения получили мужчины в возрасте 40 и 43 года. У них диагностированы взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

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