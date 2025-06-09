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Новости Дроны против оккупантов Операторы дронов
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Оператор дрона-камикадзе задвухсотил трех оккупантов одним ударом. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого одним ударом ликвидировал штурмовую группу из трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19691) уничтожение (7265) дроны (4116) Отдельная президентская бригада (71)


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Картина "Три богатиря не поп'ють вже бояри"...
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09.06.2025 13:18 Ответить
Три ворожих трупаки однією фпі-вішкою, це мистецтво. Дроноводу - принаймні медаль, за реакцію і холоднокровність, якщо не інструктор, то треба підвищити на посаді, нехай і інших так навчить.
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09.06.2025 13:19 Ответить
Це просто работа і це просто удача. А про медалі і підвищення, впевнений там є свої показники і критерії. Як і на будь якому підприємстві.
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09.06.2025 13:23 Ответить
мабуть як раз на прощавання обнімались, і оператор заскочив.
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09.06.2025 13:22 Ответить
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09.06.2025 13:33 Ответить
А були б у плащах-неведимках, залишилися б живими! 😁
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09.06.2025 14:22 Ответить
Это гораздо лучше, чем затрехсотить двух оккупантов!
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09.06.2025 14:36 Ответить
 
 