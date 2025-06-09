Оператор дрона-камикадзе задвухсотил трех оккупантов одним ударом. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого одним ударом ликвидировал штурмовую группу из трех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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