Антидроновые сетки на Херсонщине установят до середины 2027 года, - ОВА

На Херсонщине создание системы противодроновой защиты может быть завершено ко второму кварталу 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам херсонского издания "МОСТ" рассказала заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

На данный момент в области уже установлено 178 км антидроновых сеток, из них около 17 км – непосредственно в Херсоне. Работы сосредоточены прежде всего на ключевых логистических маршрутах, определенных совместно с военными, в частности с командованием 30-го корпуса морской пехоты ВМС.

Еще ранее военные определили 27 участков общей протяженностью 217 км, где должны быть оборудованы сеточные туннели. В то же время из-за постоянных атак и изменения тактики российских войск эти маршруты приходится регулярно укреплять, особенно в пределах Херсона.

Стоимость и финансирование

На реализацию проекта из областного бюджета уже выделено 94,2 млн грн. При этом дополнительного финансирования пока нет. Стоимость работ существенно выросла: если раньше один километр с монтажом стоил 1–1,2 млн грн, то сейчас – около 1,8 млн грн из-за подорожания материалов, топлива, логистики и рисков работы в прифронтовой зоне.

В ОВА отмечают, что антидроновые сетки – это не просто полотно, а комплексная инженерная система. Она включает бетонные конструкции, столбы, проволоку, крепления и другие элементы. При этом стоимость касается только материалов – оплата работ сюда не входит.

Для разных условий применяют разные типы сеток: в городах используют мелкую (25×25 мм), которая эффективнее задерживает сбросы с дронов, тогда как более крупные ячейки имеют другое назначение. Выбор материалов согласовывается с военными на основе боевого опыта.

Ключевые проблемы

Основные факторы, влияющие на темпы реализации проекта, — это уровень финансирования, ситуация с безопасностью и нехватка рабочей силы. Монтажные бригады работают под постоянной угрозой атак, и уже были случаи, когда они попадали под удары дронов.

Отдельной проблемой является обслуживание сетей: они регулярно повреждаются осколками, взрывами или дронами. В некоторых случаях достаточно ремонта, но иногда приходится фактически устанавливать участки заново.

Кроме того, не вся помощь подходит – часть волонтерских сетей не соответствует требованиям безопасности, поэтому их не используют.

Резонанс и проверки

Проект сопровождается и уголовным контекстом: ранее правоохранители заявляли о возможных злоупотреблениях при закупках. По данным следствия, убытки могли превышать 6,4 млн грн, а договоры заключались через посредников по завышенным ценам.

В Херсонской ОВА отмечают, что такие ситуации затрудняют сотрудничество с подрядчиками и влияют на темпы работ. В то же время на уровне Совета обороны области поддержано продолжение закупок и расширение сети защиты.

Несмотря на все трудности, Херсонская область фактически стала полигоном для создания новых стандартов противодействия дронам. Полученный опыт уже используют и в других регионах Украины.

