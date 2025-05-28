Комиссия ООН признала атаки дронами по гражданским лицам в Херсонской области преступлением против человечности

Российские вооруженные силы совершили преступления против человечности, умышленно атакуя гражданское население Херсонской области с помощью дронов. Такой вывод сделала Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Украине, представив доклад 28 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщается на сайте ООН.

С июля 2024 года российские войска систематически убивали и наносили ранения мирным жителям вдоль правого берега Днепра. По официальным данным, по меньшей мере 150 человек погибли, сотни получили ранения. Атаки носили системный и скоординированный характер, что свидетельствует о реализации государственной политики. Зафиксированы многочисленные случаи, когда дроны намеренно поражали гражданские объекты, включая машины скорой помощи, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, указывается в докладе.

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Операторы дронов в режиме реального времени отслеживали гражданских и сбрасывали на них взрывчатку. Такие видео сотнями публиковались в российских телеграмм-каналах вместе с угрозами и призывами покинуть регион. Одна из пострадавших, жительница села Понятовка, рассказала, как ее муж умер у нее на руках после удара дрона, потому что скорая не успела приехать.

Комиссия также задокументировала случаи повторных ударов по тем, кто уже был ранен, и по медицинскому транспорту. Один из пострадавших мужчин из Станислава сообщил, что дрон атаковал его второй раз уже во время оказания первой помощи.

Жители Херсонщины живут в постоянном страхе, многие выходят на улицу только в пасмурную погоду или прячутся под деревьями. Психологическое давление усиливается публикациями, рассчитанными на запугивание гражданского населения.

Комиссия считает, отмечается в отчете, что массированные атаки, публикации видео убийств и призывы к бегству свидетельствуют о попытке принудительного вытеснения мирного населения из Херсонской области. Это может быть дополнительной квалификацией как преступления против человечности - принудительного перемещения.

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В докладе отмечается, что собранные доказательства не оставляют сомнений в преднамеренности действий российских военных. Комиссия просмотрела более 300 видео атак, 600 сообщений в соцсетях и провела 91 интервью с пострадавшими, свидетелями, врачами и местными властями.

Комиссия ООН действует на мандате Совета по правам человека, но ее члены - независимые эксперты, которые не являются сотрудниками ООН и не получают заработной платы.

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