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Новости Военные преступления россиян Атака беспилотников на Херсонщину
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Комиссия ООН признала атаки дронами по гражданским лицам в Херсонской области преступлением против человечности

Обстрелы Херсонской области 28 апреля

Российские вооруженные силы совершили преступления против человечности, умышленно атакуя гражданское население Херсонской области с помощью дронов. Такой вывод сделала Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Украине, представив доклад 28 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщается на сайте ООН.

С июля 2024 года российские войска систематически убивали и наносили ранения мирным жителям вдоль правого берега Днепра. По официальным данным, по меньшей мере 150 человек погибли, сотни получили ранения. Атаки носили системный и скоординированный характер, что свидетельствует о реализации государственной политики. Зафиксированы многочисленные случаи, когда дроны намеренно поражали гражданские объекты, включая машины скорой помощи, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, указывается в докладе.

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Операторы дронов в режиме реального времени отслеживали гражданских и сбрасывали на них взрывчатку. Такие видео сотнями публиковались в российских телеграмм-каналах вместе с угрозами и призывами покинуть регион. Одна из пострадавших, жительница села Понятовка, рассказала, как ее муж умер у нее на руках после удара дрона, потому что скорая не успела приехать.

Комиссия также задокументировала случаи повторных ударов по тем, кто уже был ранен, и по медицинскому транспорту. Один из пострадавших мужчин из Станислава сообщил, что дрон атаковал его второй раз уже во время оказания первой помощи.

Жители Херсонщины живут в постоянном страхе, многие выходят на улицу только в пасмурную погоду или прячутся под деревьями. Психологическое давление усиливается публикациями, рассчитанными на запугивание гражданского населения.

Комиссия считает, отмечается в отчете, что массированные атаки, публикации видео убийств и призывы к бегству свидетельствуют о попытке принудительного вытеснения мирного населения из Херсонской области. Это может быть дополнительной квалификацией как преступления против человечности - принудительного перемещения.

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В докладе отмечается, что собранные доказательства не оставляют сомнений в преднамеренности действий российских военных. Комиссия просмотрела более 300 видео атак, 600 сообщений в соцсетях и провела 91 интервью с пострадавшими, свидетелями, врачами и местными властями.

Комиссия ООН действует на мандате Совета по правам человека, но ее члены - независимые эксперты, которые не являются сотрудниками ООН и не получают заработной платы.

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ООН (4181) дроны (4055) военные преступления (1447) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+1
Ну хоть щось
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28.05.2025 22:10
+1
І Шо...????
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28.05.2025 22:26
+1
С. Чувствов выполненого долга пошли спокойно спать
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28.05.2025 22:31
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Ну хоть щось
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28.05.2025 22:10 Ответить
А ще ООН вважає сегрегацію населення злочином проти людяності, це нерівність за законом людей за расовим гендерним і ТД принципом.
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28.05.2025 22:15 Ответить
І Шо...????
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28.05.2025 22:26 Ответить
С. Чувствов выполненого долга пошли спокойно спать
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28.05.2025 22:31 Ответить
Сначала, за зарплатой.
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28.05.2025 22:37 Ответить
...незалежні експерти, які не є співробітниками ООН і не отримують заробітної плати.
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28.05.2025 22:57 Ответить
Так они обеспокоены, или озабочены?
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28.05.2025 22:33 Ответить
Вони так Обеспокоени шо аж озабочєни
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28.05.2025 22:36 Ответить
Дуже дивні очікування від ООН! Ви хоча би призначення та повноваження ООН вивчели, аби такими бовдурами не виглядати
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28.05.2025 22:43 Ответить
Головне в цьому дописі те, що члени цієї комісії не є членами ООН та не отримують від них гроші, якби це було не так, ніхто б сроду нічого не побачив та не помітив…
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29.05.2025 00:03 Ответить
 
 