Утром враг атаковал пассажирский автобус в Херсоне, количество пострадавших выросло до 5 (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 20 мая российские террористы атаковали в Днепровском районе Херсона пассажирский автобус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.
В результате атаки пострадала женщина 1960 г.р. У нее минно-взрывная травма, контузия, оказывается необходимая медицинская помощь.
"Автобус имеет существенные повреждения. В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты до проспекта Независимости", - отметили в ГВА.
Позже стало известно еще об одном пострадавшем.
"У 56-летнего мужчины контузия и минно-взрывная травма. Медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в ГВА.
Обновление на 10:00
До 5 увеличилось количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутный автобус №5.
За помощью к медикам обратились мужчины 62 и 41 года и 45-летняя женщина. У всех пострадавших контузия и минно-взрывная травма.
