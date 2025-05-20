Утром враг атаковал пассажирский автобус в Херсоне, количество пострадавших выросло до 5 (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 20 мая российские террористы атаковали в Днепровском районе Херсона пассажирский автобус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

В результате атаки пострадала женщина 1960 г.р. У нее минно-взрывная травма, контузия, оказывается необходимая медицинская помощь.

"Автобус имеет существенные повреждения. В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты до проспекта Независимости", - отметили в ГВА.

Позже стало известно еще об одном пострадавшем.

"У 56-летнего мужчины контузия и минно-взрывная травма. Медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в ГВА.

Обновление на 10:00

До 5 увеличилось количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутный автобус №5.

За помощью к медикам обратились мужчины 62 и 41 года и 45-летняя женщина. У всех пострадавших контузия и минно-взрывная травма.









