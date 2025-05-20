РУС
Новости Фото Атаки дронов в Херсоне
1 541 4

Утром враг атаковал пассажирский автобус в Херсоне, количество пострадавших выросло до 5 (обновлено). ФОТОрепортаж

Угрозы прорыва российских оккупантов на Херсон нет

Утром 20 мая российские террористы атаковали в Днепровском районе Херсона пассажирский автобус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

В результате атаки пострадала женщина 1960 г.р. У нее минно-взрывная травма, контузия, оказывается необходимая медицинская помощь.

"Автобус имеет существенные повреждения. В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты до проспекта Независимости", - отметили в ГВА.

Позже стало известно еще об одном пострадавшем.

"У 56-летнего мужчины контузия и минно-взрывная травма. Медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в ГВА.

Обновление на 10:00

До 5 увеличилось количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутный автобус №5.

За помощью к медикам обратились мужчины 62 и 41 года и 45-летняя женщина. У всех пострадавших контузия и минно-взрывная травма.

Удар по автобусу у Херсоні
Удар по автобусу у Херсоні
Удар по автобусу у Херсоні
Удар по автобусу у Херсоні

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по микроавтобусу вблизи Белополья стал самым смертоносным за последние несколько недель, - миссия ООН

обстрел (29155) Херсон (3023) автобус (100) Херсонская область (5132) Херсонский район (526)
З огляду на нещодавну атаку громадського транспорту рашистами у Сумський області можливо казати що це чітка тенденція і є рішення військового та політичного керівництва моськовських загарбників атакувати саме цивільний транспорт. Нацисти що німецькі у свій час, що рашистські зараз діють однаковими методами!!!
20.05.2025 08:46 Ответить
Рашисти щодо терору мирняка переплюнули нацистів в рази.
20.05.2025 08:50 Ответить
99% історій про злочини націонал-соціалістів Німеччини, що ти чув- просто радянська пропаганда. На кшталт 28 панфіловцєв.
20.05.2025 09:01 Ответить
Ось такий мир по рашиськи ,путін **** коли ти вже здохниш? мільйони благають.
20.05.2025 10:12 Ответить
 
 