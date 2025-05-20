Зранку ворог атакував пасажирський автобус у Херсоні, кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 20 травня російські терористи атакували у Дніпровському районі Херсону пасажирський автобус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.
Внаслідок атаки постраждала жінка 1960 р.н. В неї мінно-вибухова травма, контузія, надається необхідна медична допомога.
"Автобус має суттєві пошкодження. У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності", - зазначили в МВА.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого.
"У 56-річного чоловіка контузія та мінно-вибухова травма. Медики надають йому необхідну допомогу", - зазначили у МВА.
Оновлення на 10:00
До 5 збільшилась кількість поранених внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус №5.
По допомогу до медиків звернулись чоловіки 62 і 41 років та 45-річна жінка. В усіх постраждалих контузія та мінно-вибухова травма.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль