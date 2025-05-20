УКР
Зранку ворог атакував пасажирський автобус у Херсоні, кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 20 травня російські терористи атакували у Дніпровському районі Херсону пасажирський автобус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.

Внаслідок атаки постраждала жінка 1960 р.н. В неї мінно-вибухова травма, контузія, надається необхідна медична допомога.

"Автобус має суттєві пошкодження. У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності", - зазначили в МВА.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого.

"У 56-річного чоловіка контузія та мінно-вибухова травма. Медики надають йому необхідну допомогу", - зазначили у МВА.

Оновлення на 10:00

До 5 збільшилась кількість поранених внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус №5.

По допомогу до медиків звернулись чоловіки 62 і 41 років та 45-річна жінка. В усіх постраждалих контузія та мінно-вибухова травма.

Удар по автобусу у Херсоні
Удар по автобусу у Херсоні
Удар по автобусу у Херсоні
Удар по автобусу у Херсоні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, - місія ООН

обстріл (30481) Херсон (3570) автобус (366) Херсонська область (6129) Херсонський район (535)
З огляду на нещодавну атаку громадського транспорту рашистами у Сумський області можливо казати що це чітка тенденція і є рішення військового та політичного керівництва моськовських загарбників атакувати саме цивільний транспорт. Нацисти що німецькі у свій час, що рашистські зараз діють однаковими методами!!!
20.05.2025 08:46 Відповісти
Рашисти щодо терору мирняка переплюнули нацистів в рази.
20.05.2025 08:50 Відповісти
99% історій про злочини націонал-соціалістів Німеччини, що ти чув- просто радянська пропаганда. На кшталт 28 панфіловцєв.
20.05.2025 09:01 Відповісти
Ось такий мир по рашиськи ,путін **** коли ти вже здохниш? мільйони благають.
20.05.2025 10:12 Відповісти
 
 