Зранку ворог атакував пасажирський автобус у Херсоні, кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 20 травня російські терористи атакували у Дніпровському районі Херсону пасажирський автобус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.

Внаслідок атаки постраждала жінка 1960 р.н. В неї мінно-вибухова травма, контузія, надається необхідна медична допомога.

"Автобус має суттєві пошкодження. У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності", - зазначили в МВА.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого.

"У 56-річного чоловіка контузія та мінно-вибухова травма. Медики надають йому необхідну допомогу", - зазначили у МВА.

Оновлення на 10:00

До 5 збільшилась кількість поранених внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус №5.

По допомогу до медиків звернулись чоловіки 62 і 41 років та 45-річна жінка. В усіх постраждалих контузія та мінно-вибухова травма.









Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, - місія ООН