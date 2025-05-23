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Новости обстрелы Херсонщины
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Трое человек погибли и 10 ранены вследствие вражеских обстрелов Херсонской области

Последствия обстрелов Херсонской области

Сегодня, 23 мая 2025 года, военные РФ осуществляли атаки по населенным пунктам Херсонской области с использованием артиллерии, минометов и дронов, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.

В частности, двое мужчин погибли вследствие артиллерийского обстрела Херсона. Еще один человек - вследствие сброса взрывчатки с БпЛА.

Также из-за атаки по областному центру ранения различной степени тяжести получили шесть человек, еще двое - в Белозерке, по одному пострадавшему зафиксировано в селах Гавриловка и Качкаровка.

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Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию военных преступлений, совершенных военнослужащими ВС РФ.

Автор: 

обстрел (27652) Херсон (2872) Херсонская область (4857) Херсонский район (327) Белозерка (44)


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