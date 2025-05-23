Трое человек погибли и 10 ранены вследствие вражеских обстрелов Херсонской области
Сегодня, 23 мая 2025 года, военные РФ осуществляли атаки по населенным пунктам Херсонской области с использованием артиллерии, минометов и дронов, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.
В частности, двое мужчин погибли вследствие артиллерийского обстрела Херсона. Еще один человек - вследствие сброса взрывчатки с БпЛА.
Также из-за атаки по областному центру ранения различной степени тяжести получили шесть человек, еще двое - в Белозерке, по одному пострадавшему зафиксировано в селах Гавриловка и Качкаровка.
Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и медицинское учреждение.
Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию военных преступлений, совершенных военнослужащими ВС РФ.
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