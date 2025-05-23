Троє людей загинули та 10 поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Сьогодні, 23 травня 2025 року, військові РФ здійснювали атаки по населених пунктах Херсонської області з використанням артилерії, мінометів та дронів, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:30 відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.



Так, двоє чоловіків загинуло внаслідок артилерійського обстрілу Херсону. Ще одна людина - внаслідок скиду вибухівки з БпЛА.



Також через атаки по обласному центру поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро осіб, ще двоє – у Білозерці, по одному постраждалому зафіксовано у селах Гаврилівка та Качкарівка.

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Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та медичний заклад.



Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями ЗС РФ.