Комісія ООН визнала атаки дронами по цивільних у Херсонській області злочином проти людяності

Російські збройні сили скоїли злочини проти людяності, умисно атакуючи цивільне населення Херсонської області за допомогою дронів. Такий висновок зробила Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування в Україні, представивши доповідь 28 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляється на сайті ООН.

З липня 2024 року російські війська систематично вбивали та завдавали поранення мирним мешканцям уздовж правого берега Дніпра. За офіційними даними, щонайменше 150 осіб загинули, сотні зазнали поранень. Атаки мали системний і скоординований характер, що свідчить про реалізацію державної політики. Зафіксовані численні випадки, коли дрони навмисно вражали цивільні об’єкти, включаючи машини швидкої допомоги, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, вказується у доповіді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують дронами Херсонщину: учора поранено 8 людей, сьогодні постраждало 6 комунальників у Херсоні. ФОТОрепортаж

Оператори дронів в режимі реального часу відстежували цивільних і скидали на них вибухівку. Такі відео сотнями публікувались у російських телеграм-каналах разом із погрозами та закликами залишити регіон. Одна з постраждалих, мешканка села Понятівка, розповіла, як її чоловік помер у неї на руках після удару дрона, бо швидка не встигла приїхати.

Комісія також задокументувала випадки повторних ударів по тих, хто вже був поранений, та по медичному транспорту. Один із постраждалих чоловіків зі Станіслава повідомив, що дрон атакував його вдруге вже під час надання першої допомоги.

Мешканці Херсонщини живуть у постійному страху, багато хто виходить на вулицю лише в похмуру погоду або ховається під деревами. Психологічний тиск посилюється публікаціями, розрахованими на залякування цивільного населення.

Комісія вважає, зазначається у звіті, що масовані атаки, публікації відео вбивств і заклики до втечі свідчать про спробу примусового витіснення мирного населення з Херсонської області. Це може бути додатковою кваліфікацією як злочину проти людяності — примусового переміщення.

Також читайте: Троє людей загинули та 10 поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

У доповіді наголошується, що зібрані докази не залишають сумнівів у навмисності дій російських військових. Комісія переглянула понад 300 відео атак, 600 повідомлень у соцмережах і провела 91 інтерв’ю з постраждалими, свідками, лікарями та місцевою владою.

Комісія ООН діє на мандаті Ради з прав людини, але її члени — незалежні експерти, які не є співробітниками ООН і не отримують заробітної плати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог атакував пасажирський автобус у Херсоні, кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ФОТОрепортаж