Українські дрони тепер можуть атакувати чверть території та 70% населення РФ, – Bloomberg

Індустрія дронів

Українські далекобійні дрони тепер можуть вражати цілі на території Росії на відстані до 1600 кілометрів, у зоні ураження перебуває чверть території країни.

Як пише Bloomberg, українські безпілотники тепер регулярно вражають цілі в глибині Росії, досягаючи Уральських гір і населених пунктів, де більшість людей вважали війну далекою проблемою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 25 квітня в Єкатеринбурзі було завдано удару по багатоповерховому житловому будинку – це перша шкода, завдана місту з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. З початку квітня влада п’ять разів тимчасово призупиняла роботу місцевого аеропорту у відповідь на загрози безпілотників.

Видання зазначає, що цей удар має символічне значення для Єкатеринбурга, адже раніше вважалося, що він знаходиться поза зоною досяжності війни. Місто розташоване на східному боці Уралу, приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону, і під час Другої світової війни слугувало тиловою базою, куди з міркувань безпеки було перенесено заводи, оскільки місто вважалося таким, що перебуває поза зоною досяжності атак з Європи.

Bloomberg підкреслює, що оскільки війна на передовій зайшла в глухий кут, безпілотники відіграють дедалі важливішу роль. Обидві сторони тепер щодня завдають ударів по містах одна одної сотнями безпілотних літальних апаратів.

