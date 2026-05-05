Зеленський відмітив сильні результати Сил оборони: у квітні РФ втратила 35 тис. військових, зросла кількість мідлстрайків
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь від наших військових і міністра оборони Михайла Федорова за підсумками квітня поточного року.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо сильні результати в знищенні окупанта", - зазначив глава держави.
Втрати РФ
За його словами, Росія щомісяця зазнає значних втрат в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими.
"По кожному ураженню є чітке підтвердження. Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання - нарощувати результати", - зауважив Зеленський.
Зросла кількість мідлстрайків
Також зазначається, що суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази - порівняно з лютим.
І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", - наголосив президент.
Роботизовані місії
Окрем глава держави додав, що треба збільшувати кількість роботизованих місій.
"За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони.
Будемо й надалі нарощувати виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем. Дякую кожному, хто щодня вкладається в цей результат. І дякую партнерам за підтвердження фінансової підтримку", - резюмував Зеленський.
