Зеленський відмітив сильні результати Сил оборони: у квітні РФ втратила 35 тис. військових, зросла кількість мідлстрайків

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь від наших військових і міністра оборони Михайла Федорова за підсумками квітня поточного року.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо сильні результати в знищенні окупанта", - зазначив глава держави.

Втрати РФ

За його словами, Росія щомісяця зазнає значних втрат в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими.

"По кожному ураженню є чітке підтвердження. Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання - нарощувати результати", - зауважив Зеленський.

Зросла кількість мідлстрайків

Також зазначається, що суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази - порівняно з лютим.

І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", - наголосив президент.

Роботизовані місії

Окрем глава держави додав, що треба збільшувати кількість роботизованих місій.

"За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони.

Будемо й надалі нарощувати виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем. Дякую кожному, хто щодня вкладається в цей результат. І дякую партнерам за підтвердження фінансової підтримку", - резюмував Зеленський.

Зеленський Володимир, ліквідація, НРК наземний роботизований комплекс
Мідл чого зросла кількість??? Не можна сказати "зросла кількість дронів середньої дальності"? Обов'язково треба утнути якесь модне заморське слівце, адже ж так солідніше. Як ви за#бали вже своїми англіцизмами!
05.05.2026 11:30 Відповісти
Якби не Гундосік і його оточення, то росія втрачала б набагато більшше. А можливо вже давно закінчили війну, а так вони здирають відсотки з кожної поставки західної зброї і створюють такі програми під своїх, що тирять мільярдами. Зараз без стида і сорому втирає наріду про свою значимість в цьому питанні. Що там з плівками міндіча? Що то за Вова мародерить військовий бюджет на якусь "Династію"?
05.05.2026 11:32 Відповісти
А можливо, і дуже можливо, що війна (повномасштабна) і не почалася б. Якби пейсатий ублюдок не вліз туди, де й близько не повинно бути таки гімнюків, як він. Звісно, без тупої худоби, фанатів торчка, дебілів і ждунів, не обійшлося, паяц не сам же призначив себе "президентом". Але якби мерзотник не всунув свою пархату безсовісну пику, то й не голосували б хохли за мародера і вбивцю.
05.05.2026 11:48 Відповісти
чому не державною?ай ем претти фак фар юр факинг инглиш!
05.05.2026 12:03 Відповісти
Зе вихваляється здобутками мужнього українського народу? А його оточення і належність до іншого має свій вимір - чотирижди ухилянт і чотирижди мародери.
05.05.2026 14:15 Відповісти
 
 