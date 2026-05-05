Зеленский отметил высокие результаты Сил обороны: в апреле РФ потеряла 35 тыс. военных, возросло количество мидлстрайков

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад наших военных и министра обороны Михаила Федорова по итогам апреля текущего года.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас хорошие результаты по уничтожению оккупанта", - отметил глава государства.

Потери РФ

По его словам, Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель - более 35 тысяч убитых и тяжело раненых.

"По каждому поражению есть четкое подтверждение. Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача - наращивать результаты", - отметил Зеленский.

Увеличилось количество мидлстрайков

Также отмечается, что существенно возросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров в два раза больше по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем.

И будет еще больше. Это приоритетное направление", - подчеркнул президент.

Роботизированные миссии

Кроме того, глава государства добавил, что необходимо увеличивать количество роботизированных миссий.

"За апрель было выполнено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат. Но в масштабах фронта требуется значительно больше такой работы. Соответственно, заключение контрактов с НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать более высокие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны.

Будем и в дальнейшем наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем. Спасибо каждому, кто ежедневно вкладывается в этот результат. И спасибо партнерам за подтверждение финансовой поддержки", - резюмировал Зеленский.

Мідл чого зросла кількість??? Не можна сказати "зросла кількість дронів середньої дальності"? Обов'язково треба утнути якесь модне заморське слівце, адже ж так солідніше. Як ви за#бали вже своїми англіцизмами!
05.05.2026 11:30 Ответить
Якби не Гундосік і його оточення, то росія втрачала б набагато більшше. А можливо вже давно закінчили війну, а так вони здирають відсотки з кожної поставки західної зброї і створюють такі програми під своїх, що тирять мільярдами. Зараз без стида і сорому втирає наріду про свою значимість в цьому питанні. Що там з плівками міндіча? Що то за Вова мародерить військовий бюджет на якусь "Династію"?
05.05.2026 11:32 Ответить
А можливо, і дуже можливо, що війна (повномасштабна) і не почалася б. Якби пейсатий ублюдок не вліз туди, де й близько не повинно бути таки гімнюків, як він. Звісно, без тупої худоби, фанатів торчка, дебілів і ждунів, не обійшлося, паяц не сам же призначив себе "президентом". Але якби мерзотник не всунув свою пархату безсовісну пику, то й не голосували б хохли за мародера і вбивцю.
05.05.2026 11:48 Ответить
чому не державною?ай ем претти фак фар юр факинг инглиш!
05.05.2026 12:03 Ответить
Зе вихваляється здобутками мужнього українського народу? А його оточення і належність до іншого має свій вимір - чотирижди ухилянт і чотирижди мародери.
05.05.2026 14:15 Ответить
 
 