Зеленский отметил высокие результаты Сил обороны: в апреле РФ потеряла 35 тыс. военных, возросло количество мидлстрайков

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад наших военных и министра обороны Михаила Федорова по итогам апреля текущего года.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас хорошие результаты по уничтожению оккупанта", - отметил глава государства.

Потери РФ

По его словам, Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель - более 35 тысяч убитых и тяжело раненых.

"По каждому поражению есть четкое подтверждение. Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача - наращивать результаты", - отметил Зеленский.

Увеличилось количество мидлстрайков

Также отмечается, что существенно возросло и количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров в два раза больше по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем.

И будет еще больше. Это приоритетное направление", - подчеркнул президент.

Роботизированные миссии

Кроме того, глава государства добавил, что необходимо увеличивать количество роботизированных миссий.

"За апрель было выполнено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат. Но в масштабах фронта требуется значительно больше такой работы. Соответственно, заключение контрактов с НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать более высокие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны.

Будем и в дальнейшем наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем. Спасибо каждому, кто ежедневно вкладывается в этот результат. И спасибо партнерам за подтверждение финансовой поддержки", - резюмировал Зеленский.