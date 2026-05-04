Потери РФ превышают мобилизацию пятый месяц подряд, - Мадяр

Подтвержденные потери армии РФ от ударов дронов превышают темпы пополнения личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Отмечается, что в период с декабря по апрель в РФ мобилизовали и привлекли по контракту 148,4 тысячи человек. А подтвержденные потери оккупантов от поражений исключительно дронами составляют 156 735 человек (по данным системы ситуационной осведомленности Delta).

В Силах беспилотных систем установили "норматив" - не менее 30% поражений должны приходиться на живую силу противника. По словам Мадяра, текущий совокупный результат за 11 месяцев существования Группировки СБС составляет 29,59%.

За этот период подразделения СБС подтвердили уничтожение и поражение 305,7 тысяч целей, из них 90 470 - живая сила противника.

Только в апреле 2026 года подразделения поразили 10 581 оккупанта, что составляет 31,15% от общего объема потерь живой силы противника, нанесенных дронами Сил обороны Украины. Как утверждает Мадяр, фактически каждая третья подтвержденная пораженная цель обеспечена подразделениями СБС.

По расчетам военных, стоимость подтвержденного поражения живой силы противника в соотношении затрат дронов к результату составляет 882 доллара.

"Обмен ресурса противника на пластик и железо дрона - один из самых эффективных курсов обмена в современной войне. Линия дронов должна как можно быстрее сомкнуться вдоль всей полосы фронта. Для этого нас должно стать 5% от общей численности украинской армии. Сейчас - 2,5%", - заявил Мадяр.

Что предшествовало?

В конце апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что безвозвратные потери оккупантов достигают 60%. Чтобы компенсировать значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации.

