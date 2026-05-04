Потери РФ превышают мобилизацию пятый месяц подряд, - Мадяр

Дроны ВСУ истощают армию РФ: потери превышают пополнение

Подтвержденные потери армии РФ от ударов дронов превышают темпы пополнения личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Отмечается, что в период с декабря по апрель в РФ мобилизовали и привлекли по контракту 148,4 тысячи человек. А подтвержденные потери оккупантов от поражений исключительно дронами составляют 156 735 человек (по данным системы ситуационной осведомленности Delta).

В Силах беспилотных систем установили "норматив" - не менее 30% поражений должны приходиться на живую силу противника. По словам Мадяра, текущий совокупный результат за 11 месяцев существования Группировки СБС составляет 29,59%.

За этот период подразделения СБС подтвердили уничтожение и поражение 305,7 тысяч целей, из них 90 470 - живая сила противника.

Только в апреле 2026 года подразделения поразили 10 581 оккупанта, что составляет 31,15% от общего объема потерь живой силы противника, нанесенных дронами Сил обороны Украины. Как утверждает Мадяр, фактически каждая третья подтвержденная пораженная цель обеспечена подразделениями СБС.

По расчетам военных, стоимость подтвержденного поражения живой силы противника в соотношении затрат дронов к результату составляет 882 доллара.

"Обмен ресурса противника на пластик и железо дрона - один из самых эффективных курсов обмена в современной войне. Линия дронов должна как можно быстрее сомкнуться вдоль всей полосы фронта. Для этого нас должно стать 5% от общей численности украинской армии. Сейчас - 2,5%", - заявил Мадяр.

Что предшествовало?

В конце апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что безвозвратные потери оккупантов достигают 60%. Чтобы компенсировать значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 335 150 человек (+1 120 за сутки), 11 914 танков, 41 306 артиллерийских систем, 24 507 ББМ. ИНФОГРАФИКА

И что должна сказать эта цифра? Какая ее смысловая нагрузка в отрывае от остальной статистики. Без сравнения с нашей стороны например. У нас бусификация выше потерь?. Какая статистика была ДО указанного периода? Может они за три года набрали резерва и теперь им хватит год воевать. Жонглирование цифрами в попытке выдавить хоть какой-то позитив. Кто этим только не занимался. У меня один вопрос, я его уже 4 года задаю. Когда начнут украинцев считат? Или они бесконечные по умолчанию? Кацапов считают всем миром. Нас когда начнут?
Неплохо нарисовано, осталось перевернуть изображение.
Ваше бажання не зрозумів, але є інша ідея:

Обратите внимание на взаимное расположение мавзолея членина, спасской башни, собора васьки блаженного и ГУМа на реальной панораме, которую я выложил и на то, что показано на этих картинках с сетками.
Нєправільная новость. Нижче скасують у декілька способів.
- а зате просуваються
- а вони не своїх, а іноземцев
- а на бусифікацію і командування наші подивіться
- і на зєлю подивитись не забудьте
- а їм взагалі мобілізація не потрібна, всі - добровольци
- а їм швидко не треба, КАБи і так все спалять
Слава титанам ЗСУ!!! Аби висратись. Чим воно заперечує озвучене Мадяром?
Про "висратись" - це нижче. Ще один варіант, який я не врахував.
А кажуть, "тупі, тупі". Ні, досить винахідливі.
Ещё один оракул,где этот собрался пить каву,на магадане?Скоро будашку в офисе сменит,там балаболки ценятся.
Не подобається його робота?
кацтрольбот геть на болота...
Вас якраз Мадяр рахує в статті, лапоть.
Так а ким же вони все таки трішки але наступають? Зомбі , трупи?
