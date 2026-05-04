Втрати РФ перевищують мобілізацію п’ятий місяць поспіль, - Мадяр

Підтверджені втрати армії РФ від ударів дронів перевищують темпи поповнення особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Зазначається, що у період з грудня по квітень у РФ мобілізували та залучили за контрактом 148,4 тисячі людей. А підтверджені втрати окупантів від уражень виключно дронами становлять 156 735 людей (за даними системи ситуаційної обізнаності Delta).

У Силах безпілотних систем встановили "норматив" - не менше 30% уражень мають припадати на живу силу противника. За словами Мадяра, поточний сукупний результат за 11 місяців існування Угруповання СБС становить 29,59%.

За цей період підрозділи СБС верифіковано знищили та уразили 305,7 тисячі цілей, із них 90 470 - жива сила противника.

Лише у квітні 2026 року підрозділи уразили 10 581 окупанта, що становить 31,15% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. Як стверджує Мадяр, фактично кожна третя підтверджена уражена ціль забезпечена підрозділами СБС.

За розрахунками військових, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні витрат дронів до результату становить 882 долари.

"Обмін ресурсу противника на пластик та залізо дрона - один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні. Лінія дронів має якнайшвидше зімкнутися вздовж всієї смуги фронту. Для цього нас має стати 5% загальної чисельності українського війська. Наразі — 2,5%", - заявив Мадяр.

Що передувало?

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що безповоротні втрати окупантів сягають 60%. Щоб компенсувати значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації.

