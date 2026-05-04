Втрати РФ перевищують мобілізацію п’ятий місяць поспіль, - Мадяр

Дрони ЗСУ виснажують армію РФ: втрати більші за поповнення

Підтверджені втрати армії РФ від ударів дронів перевищують темпи поповнення особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Зазначається, що у період з грудня по квітень у РФ мобілізували та залучили за контрактом 148,4 тисячі людей. А підтверджені втрати окупантів від уражень виключно дронами становлять 156 735 людей (за даними системи ситуаційної обізнаності Delta).

У Силах безпілотних систем встановили "норматив" - не менше 30% уражень мають припадати на живу силу противника. За словами Мадяра, поточний сукупний результат за 11 місяців існування Угруповання СБС становить 29,59%.

За цей період підрозділи СБС верифіковано знищили та уразили 305,7 тисячі цілей, із них 90 470 - жива сила противника.

Лише у квітні 2026 року підрозділи уразили 10 581 окупанта, що становить 31,15% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. Як стверджує Мадяр, фактично кожна третя підтверджена уражена ціль забезпечена підрозділами СБС.

За розрахунками військових, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні витрат дронів до результату становить 882 долари.

"Обмін ресурсу противника на пластик та залізо дрона - один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні. Лінія дронів має якнайшвидше зімкнутися вздовж всієї смуги фронту. Для цього нас має стати 5% загальної чисельності українського війська. Наразі — 2,5%", - заявив Мадяр.

Що передувало?

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський повідомив,  що безповоротні втрати окупантів сягають 60%.  Щоб компенсувати значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 335 150 осіб (+1 120 за добу), 11 914 танків, 41 306 артсистеми, 24 507 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Топ коментарі
+7
04.05.2026 13:00 Відповісти
+5
04.05.2026 12:57 Відповісти
+5
И что должна сказать эта цифра? Какая ее смысловая нагрузка в отрывае от остальной статистики. Без сравнения с нашей стороны например. У нас бусификация выше потерь?. Какая статистика была ДО указанного периода? Может они за три года набрали резерва и теперь им хватит год воевать. Жонглирование цифрами в попытке выдавить хоть какой-то позитив. Кто этим только не занимался. У меня один вопрос, я его уже 4 года задаю. Когда начнут украинцев считат? Или они бесконечные по умолчанию? Кацапов считают всем миром. Нас когда начнут?
04.05.2026 13:45 Відповісти
04.05.2026 12:56 Відповісти
04.05.2026 12:57 Відповісти
Неплохо нарисовано, осталось перевернуть изображение.
04.05.2026 13:29 Відповісти
Ваше бажання не зрозумів, але є інша ідея:

04.05.2026 14:20 Відповісти
Обратите внимание на взаимное расположение мавзолея членина, спасской башни, собора васьки блаженного и ГУМа на реальной панораме, которую я выложил и на то, что показано на этих картинках с сетками.
04.05.2026 17:27 Відповісти
04.05.2026 13:00 Відповісти
Нєправільная новость. Нижче скасують у декілька способів.
- а зате просуваються
- а вони не своїх, а іноземцев
- а на бусифікацію і командування наші подивіться
- і на зєлю подивитись не забудьте
- а їм взагалі мобілізація не потрібна, всі - добровольци
- а їм швидко не треба, КАБи і так все спалять
04.05.2026 13:00 Відповісти
Слава титанам ЗСУ!!! Аби висратись. Чим воно заперечує озвучене Мадяром?
04.05.2026 13:23 Відповісти
Про "висратись" - це нижче. Ще один варіант, який я не врахував.
А кажуть, "тупі, тупі". Ні, досить винахідливі.
04.05.2026 13:25 Відповісти
Ещё один оракул,где этот собрался пить каву,на магадане?Скоро будашку в офисе сменит,там балаболки ценятся.
04.05.2026 13:16 Відповісти
Не подобається його робота?
04.05.2026 13:24 Відповісти
кацтрольбот геть на болота...
04.05.2026 13:32 Відповісти
04.05.2026 13:45 Відповісти
Вас якраз Мадяр рахує в статті, лапоть.
04.05.2026 15:08 Відповісти
Так а ким же вони все таки трішки але наступають? Зомбі , трупи?
04.05.2026 15:34 Відповісти
 
 