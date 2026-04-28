РФ планує наступальні операції та розширення мобілізації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка щодо подальших планів РФ.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Безповоротні втрати окупантів сягають 60%
"Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат", - заявив президент.
Подальші плани агресора
За словами Зеленського, попри значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації.
"Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії", - розповів очільник держави.
Як зазначив президент, відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі.
Операції РФ проти країн НАТО
"Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань", - додав Зеленський.
