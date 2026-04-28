РФ планує наступальні операції та розширення мобілізації, - Зеленський

РФ визнає неспроможність виконати завдання Генштабу, але готує нову хвилю мобілізації

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка щодо подальших планів РФ.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Безповоротні втрати окупантів сягають 60%

"Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат", - заявив президент.

Подальші плани агресора

За словами Зеленського, попри значні втрати, Москва планує нові операції та розширення мобілізації.

"Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії", - розповів очільник держави.

Як зазначив президент, відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі.

Операції РФ проти країн НАТО

"Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань", - додав Зеленський.

Зеленуша молодший брат Трампуші.
28.04.2026 18:50 Відповісти
Все він знає все він в курсі що там у кацапів
28.04.2026 19:02 Відповісти
Не треба зеленському, розводити панічні настрої в суспільстві та відлякувати інвесторів!! Аброхамія ж попереджав, ще у 2021-22 році!!!
Он і міндіч, і шурми, і шифери, та ще ціла сотня служок з ригоАНАЛЬНИМИ, повтікали безкарно з Украни!!!
Готуймося до москвобесія і шашликів травневих….
28.04.2026 19:00 Відповісти
Против дронов нет приёмов кацапы кретины, но не до такой же степени, чтобы отправить сейчас когда всем уже ясно как это работает, кучу мяса на убой под кучу украинских дронов, а если кретины именно до такой степени, то может оно и к лучшему...
28.04.2026 19:07 Відповісти
Хорошо, шо Зегевара в подобном не замечен. План Победы кует...
28.04.2026 19:16 Відповісти
Зелька планує тишу у Москві радной, асабліво на 9 мая.
28.04.2026 19:19 Відповісти
Як нам все-таки пощастило зжити в епоху найвеличнішого! Слава Богу, що ми маємо найкращого в світі Президента, залізнояйцевого Черчілля 21-го сторіччя та легендарного вождя славного племені зелених імбециллів, якому в ці важкі часи вдалося згуртувати все прогресивне людство навколо своєї потужно-незламної постаті, і лише завдяки титанічним зусиллям якого стало можливим збереження на земній кулі цивілізації як такої! Всі інші політики без жодного виключення - просто політичні пігмеї в порівнянні з ним! Лише він один завдяки величі та нелюдській силі інтелекту зміг проникнути в цілком таємні плани кацапів та окреслити їх перед мільйонами українців!
28.04.2026 20:04 Відповісти
зЕсоловьев
28.04.2026 20:28 Відповісти
Це добре, що "потужний" знає про кремлівські плани. Цікаво знати,що він планує робити у відповідь, і чи буде це робити. Або це просто інформація ?
28.04.2026 21:07 Відповісти
это спич для западной аудитории чтобы они не бузили, что Украина берет бабки для отмывания.
вот потужнич и говорит, что мы русню бьем, европу эффективно защищаем.
28.04.2026 22:28 Відповісти
А хто призивав нарід "перестать стрелять і сойтісь посередінє"??? Хто кричав і вицибував із штанів, що ми "одіннаріт"??? А хто брехав світу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається і що брехун знає, як закінчити війну?
28.04.2026 22:47 Відповісти
 
 