РФ планирует наступательные операции и расширение мобилизации, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о дальнейших планах РФ.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Безвозвратные потери оккупантов достигают 60%
"У нас есть конкретные документы российского Генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже составляет около 60% от общих потерь", — заявил президент.
Дальнейшие планы агрессора
По словам Зеленского, несмотря на значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации.
"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России", — рассказал глава государства.
Как отметил президент, соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли.
Операции РФ против стран НАТО
"Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также попытках более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", — добавил Зеленский.
Он і міндіч, і шурми, і шифери, та ще ціла сотня служок з ригоАНАЛЬНИМИ, повтікали безкарно з Украни!!!
Готуймося до москвобесія і шашликів травневих….
Як нам все-таки пощастило зжити в епоху найвеличнішого! Слава Богу, що ми маємо найкращого в світі Президента, залізнояйцевого Черчілля 21-го сторіччя та легендарного вождя славного племені зелених імбециллів, якому в ці важкі часи вдалося згуртувати все прогресивне людство навколо своєї потужно-незламної постаті, і лише завдяки титанічним зусиллям якого стало можливим збереження на земній кулі цивілізації як такої! Всі інші політики без жодного виключення - просто політичні пігмеї в порівнянні з ним! Лише він один завдяки величі та нелюдській силі інтелекту зміг проникнути в цілком таємні плани кацапів та окреслити їх перед мільйонами українців!
вот потужнич и говорит, что мы русню бьем, европу эффективно защищаем.