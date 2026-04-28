РФ планирует наступательные операции и расширение мобилизации, — Зеленский

РФ признает неспособность выполнить задачи Генштаба, но готовит новую волну мобилизации

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о дальнейших планах РФ.

Безвозвратные потери оккупантов достигают 60%

"У нас есть конкретные документы российского Генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже составляет около 60% от общих потерь", — заявил президент.

Читайте также: РФ блокирует соцсети, потому что готовится к большой мобилизации, — Зеленский

Дальнейшие планы агрессора

По словам Зеленского, несмотря на значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации.

"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России", — рассказал глава государства.

Как отметил президент, соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли.

Операции РФ против стран НАТО

"Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также попытках более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", — добавил Зеленский.

Читайте также: РФ планирует захватить Донецкую и Луганскую области к осени, — ГУР

Зеленский Владимир россия ГУР Иващенко Олег
Зеленуша молодший брат Трампуші.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:50 Ответить
ЗЕальоша- Чапаєва нашого часу.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:58 Ответить
Не треба зеленському, розводити панічні настрої в суспільстві та відлякувати інвесторів!! Аброхамія ж попереджав, ще у 2021-22 році!!!
Он і міндіч, і шурми, і шифери, та ще ціла сотня служок з ригоАНАЛЬНИМИ, повтікали безкарно з Украни!!!
Готуймося до москвобесія і шашликів травневих….
показать весь комментарий
28.04.2026 19:00 Ответить
Все він знає все він в курсі що там у кацапів
показать весь комментарий
28.04.2026 19:02 Ответить
Против дронов нет приёмов кацапы кретины, но не до такой же степени, чтобы отправить сейчас когда всем уже ясно как это работает, кучу мяса на убой под кучу украинских дронов, а если кретины именно до такой степени, то может оно и к лучшему...
показать весь комментарий
28.04.2026 19:07 Ответить
Хорошо, шо Зегевара в подобном не замечен. План Победы кует...
показать весь комментарий
28.04.2026 19:16 Ответить
Зелька планує тишу у Москві радной, асабліво на 9 мая.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:19 Ответить
Як нам все-таки пощастило зжити в епоху найвеличнішого! Слава Богу, що ми маємо найкращого в світі Президента, залізнояйцевого Черчілля 21-го сторіччя та легендарного вождя славного племені зелених імбециллів, якому в ці важкі часи вдалося згуртувати все прогресивне людство навколо своєї потужно-незламної постаті, і лише завдяки титанічним зусиллям якого стало можливим збереження на земній кулі цивілізації як такої! Всі інші політики без жодного виключення - просто політичні пігмеї в порівнянні з ним! Лише він один завдяки величі та нелюдській силі інтелекту зміг проникнути в цілком таємні плани кацапів та окреслити їх перед мільйонами українців!
показать весь комментарий
28.04.2026 20:04 Ответить
зЕсоловьев
показать весь комментарий
28.04.2026 20:28 Ответить
Це добре, що "потужний" знає про кремлівські плани. Цікаво знати,що він планує робити у відповідь, і чи буде це робити. Або це просто інформація ?
показать весь комментарий
28.04.2026 21:07 Ответить
это спич для западной аудитории чтобы они не бузили, что Украина берет бабки для отмывания.
вот потужнич и говорит, что мы русню бьем, европу эффективно защищаем.
показать весь комментарий
28.04.2026 22:28 Ответить
А хто призивав нарід "перестать стрелять і сойтісь посередінє"??? Хто кричав і вицибував із штанів, що ми "одіннаріт"??? А хто брехав світу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається і що брехун знає, як закінчити війну?
показать весь комментарий
28.04.2026 22:47 Ответить
 
 