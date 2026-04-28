РФ планирует наступательные операции и расширение мобилизации, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о дальнейших планах РФ.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Безвозвратные потери оккупантов достигают 60%

"У нас есть конкретные документы российского Генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже составляет около 60% от общих потерь", — заявил президент.

Читайте также: РФ блокирует соцсети, потому что готовится к большой мобилизации, — Зеленский

Дальнейшие планы агрессора

По словам Зеленского, несмотря на значительные потери, Москва планирует новые операции и расширение мобилизации.

"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России", — рассказал глава государства.

Как отметил президент, соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли.

Операции РФ против стран НАТО

"Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также попытках более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", — добавил Зеленский.

Читайте также: РФ планирует захватить Донецкую и Луганскую области к осени, — ГУР