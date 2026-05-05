Поручил Гнатову и Умерову проработать военные модальности сотрудничества с ЕС по Drone Deal, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Андрея Гнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Доклад Гнатова

Отмечается, что генерал Гнатов доложил о защитных действиях и украинских дипстрайках за прошедшие сутки.

"Есть хорошие результаты. Спасибо Силам обороны, всем нашим воинам, производителям, кто работает над этим направлением дальнобойных ударов. Будем и дальше наращивать свою силу", - сообщил президент.

Доклад Умерова

По словам Зеленского, Умеров подробно доложил о реализации соглашений в сфере безопасности и экономики на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Двигаемся по плану.

Отдельно продолжается работа по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом.

"Накануне подробно говорили об этом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности.

Поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом", - добавил Зеленский.

