Поручил Гнатову и Умерову проработать военные модальности сотрудничества с ЕС по Drone Deal, - Зеленский. ВИДЕО
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Андрея Гнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Доклад Гнатова
Отмечается, что генерал Гнатов доложил о защитных действиях и украинских дипстрайках за прошедшие сутки.
"Есть хорошие результаты. Спасибо Силам обороны, всем нашим воинам, производителям, кто работает над этим направлением дальнобойных ударов. Будем и дальше наращивать свою силу", - сообщил президент.
Доклад Умерова
По словам Зеленского, Умеров подробно доложил о реализации соглашений в сфере безопасности и экономики на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Двигаемся по плану.
Отдельно продолжается работа по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом.
"Накануне подробно говорили об этом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности.
Поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом", - добавил Зеленский.
і сам проведення з ним наради Оманської Гнидою - це підтвердження що Оманська Гнида в долі.
дякую 73% зебіли ..як вас ненавиджу, все ж таки
Уморов ще з минулої осені в Україну свого носа не показує.