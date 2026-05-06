УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4924 відвідувача онлайн
Новини Індустрія дронів
2 321 12

Дрони України стали ключовим інтересом Тайваню, – New York Times

Індустрія дронів

Тайвань переймає військовий досвід України

Тайвань дедалі більше звертає увагу на власну безпеку через зростання загрози з боку Китаю. У зв’язку з цим Тайбей прагне використати досвід України у війні проти більшого противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання New York Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому Тайвань цікавиться українським досвідом

За даними журналістів, один із тайванських військових, який воює на боці України проти Росії, вже отримав практичний бойовий досвід. Він зазначає, що для Тайваню особливо цінними є українські напрацювання у сфері безпілотників, зокрема морських, а також роботизованих систем.

Ці технології довели свою ефективність у реальних бойових умовах і можуть бути корисними для стримування потенційної агресії Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, - Зеленський. ВIДЕО

Як відбувається співпраця попри обмеження

Офіційні контакти між Україною і Тайванем залишаються обмеженими. Водночас обмін досвідом все ж відбувається — через волонтерів, приватні компанії та міжнародних оборонних підрядників.

Зокрема, деякі компанії вже зверталися до українських інженерів із запитом на розробку рішень, адаптованих до потреб Тайваню. Водночас процес ускладнює секретність воєнних технологій, особливо у сфері дронів.

Попри це, Тайвань продовжує шукати можливості перейняти український досвід, оскільки загроза з боку Пекіна лише зростає.

"Досвід України у використанні безпілотників у реальних бойових умовах дуже цінний", — зазначив представник Міністерства економіки Тайваню Цоу Ю-сень.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності співпраці з ЄС щодо Drone Deal.

Читайте: Єврокомісія розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері БпЛА: оголошено конкурс для пошуку засновників

Автор: 

безпілотник БпЛА (5784) Китай (5207) Тайвань (214) війна в Україні (8233)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Тайваньці, вас не врятує ніщо крім ядерної зброї. Only nuclear weapon can save Taiwan.
показати весь коментар
06.05.2026 02:03 Відповісти
+3
Тайвань став одним із найбільших покупців російського лігроїну (нафтохімічної сировини) та збільшив імпорт нафтопродуктів з РФ. За даними на кінець 2025 року, імпорт зріс у 6 разів порівняно з 2022 роком, принісши Кремлю 1,7 млрд доларів, що підриває заявлену Тайванем підтримку України
показати весь коментар
06.05.2026 02:30 Відповісти
+3
Тайвань, а если быть точным называется это Китайская Республика, это те же хитрожопые китайцы, только не коммунисты
показати весь коментар
06.05.2026 05:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тайваньці, вас не врятує ніщо крім ядерної зброї. Only nuclear weapon can save Taiwan.
показати весь коментар
06.05.2026 02:03 Відповісти
Тайвань став одним із найбільших покупців російського лігроїну (нафтохімічної сировини) та збільшив імпорт нафтопродуктів з РФ. За даними на кінець 2025 року, імпорт зріс у 6 разів порівняно з 2022 роком, принісши Кремлю 1,7 млрд доларів, що підриває заявлену Тайванем підтримку України
показати весь коментар
06.05.2026 02:30 Відповісти
Тайвань, а если быть точным называется это Китайская Республика, это те же хитрожопые китайцы, только не коммунисты
показати весь коментар
06.05.2026 05:57 Відповісти
Комунистов в Китае нет давно. Просто
показати весь коментар
06.05.2026 06:25 Відповісти
яка назва правлячої партії китая? просто
показати весь коментар
06.05.2026 09:40 Відповісти
Ну так від комунізму там лише назва партії і лишилася. Ідейних там нема взагалі, вся компартія Китаю то олігархи і доларові мільярдери.
показати весь коментар
06.05.2026 10:01 Відповісти
Тайвань хоче "усидіть на двох стільцях"... Колись у політиці більшовиків прозвучало цікаве висловлювання (його, частіше всього, приписують Леніну) - "Капиталисты продадут нам верёвку, на которой мы их, и павесим...".
Тайвань, купуючи у Росії, ресурси, дає їм гроші, для продовження війни, в Україні. Таким чином він зміцнює РФ, як союзника свого ворога - комуністичний Китай...
Не треба забувать, що спроби "сидіння на двох стільцях" часто призводять до трагічних результатів... (У 1991 році, був у Саратовському госпіталі (загострення сезонної алергії). І там бачив одного капітана - "ширшого, ніж довшого". Виявилося, що проходив ВЛК - на комісацію. Якось сів на два стільці. А у одного підломилися ніжки. І яйця, випадково, між "сидушками" затисло... Травматична кастрація...)
показати весь коментар
06.05.2026 07:43 Відповісти
Розумне теля дві цицьки сосе.
показати весь коментар
06.05.2026 10:03 Відповісти
А ти впевнений, що воно "розумне"? Бо надія на США стає все більш ефемерною... І треба спираться на реально існуючі сили... А не на слова "балабола", з деменцією...
показати весь коментар
06.05.2026 10:06 Відповісти
Так, згідно з розслідуваннями (зокрема, за даними The Washington Post та The Insider), Тайвань став одним із ключових постачальників високоточних металообробних верстатів для МО РФ, попри запроваджені санкції.
Московія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, яке використовується для виробництва зброї. У січні 2024 року повідомлялося про постачання на суму понад 30 млн доларів.
показати весь коментар
06.05.2026 07:51 Відповісти
"Тайвань - мировой лидер в производстве микросхем, обеспечивающий около 60% мирового объема и более 90% самых передовых полупроводников." было бы полезно струдничать...
показати весь коментар
06.05.2026 12:22 Відповісти
🇹🇼
показати весь коментар
06.05.2026 14:23 Відповісти
 
 