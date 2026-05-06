Дрони України стали ключовим інтересом Тайваню, – New York Times

Тайвань дедалі більше звертає увагу на власну безпеку через зростання загрози з боку Китаю. У зв’язку з цим Тайбей прагне використати досвід України у війні проти більшого противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання New York Times.

Чому Тайвань цікавиться українським досвідом

За даними журналістів, один із тайванських військових, який воює на боці України проти Росії, вже отримав практичний бойовий досвід. Він зазначає, що для Тайваню особливо цінними є українські напрацювання у сфері безпілотників, зокрема морських, а також роботизованих систем.

Ці технології довели свою ефективність у реальних бойових умовах і можуть бути корисними для стримування потенційної агресії Китаю.

Як відбувається співпраця попри обмеження

Офіційні контакти між Україною і Тайванем залишаються обмеженими. Водночас обмін досвідом все ж відбувається — через волонтерів, приватні компанії та міжнародних оборонних підрядників.

Зокрема, деякі компанії вже зверталися до українських інженерів із запитом на розробку рішень, адаптованих до потреб Тайваню. Водночас процес ускладнює секретність воєнних технологій, особливо у сфері дронів.

Попри це, Тайвань продовжує шукати можливості перейняти український досвід, оскільки загроза з боку Пекіна лише зростає.

"Досвід України у використанні безпілотників у реальних бойових умовах дуже цінний", — зазначив представник Міністерства економіки Тайваню Цоу Ю-сень.

Раніше президент Зеленський заявив, що доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності співпраці з ЄС щодо Drone Deal.

