Китай постачає РФ та Ірану компоненти для дронів Shahed в обхід санкцій, - WSJ

Компанії з Китаю у великих обсягах передають до Ірану та РФ двигуни, мікрочипи та інші комплектуючі, необхідні для виготовлення дронів-камікадзе типу Shahed, фактично обходячи американські санкційні обмеження.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обхід санкцій

Згідно з даними китайської митниці, китайські компанії відправляють сотні контейнерів із компонентами на заводи в Ірані та Росії. Зокрема, компанія Xiamen Victory Technology продає двигуни Limbach L550 - ключовий компонент дрона-камікадзе Shahed-136, який Росія використовує для атак на українські міста.

На вебсайті компанії зображення безпілотника типу "Shahed" розміщене поруч із рекламним гаслом: "Інноваційні рішення для авіаційних двигунів".

Також читайте: Дрони України стали ключовим інтересом Тайваню, – New York Times

Певний час китайські експортери навмисно вказували неправдиві дані про деякі вантажі, щоб обійти санкції США та Європи, але, за словами високопосадовців Міністерства фінансів США та аналітиків з питань озброєнь, у багатьох випадках вони більше навіть не завдають собі такого клопоту.

Китай виконує роль транзитного хабу

За словами колишніх чиновників Міністерства фінансів США, Китай уже тривалий час виконує роль транзитного хабу для американських та європейських комплектуючих, які згодом можуть переправлятися на підприємства з виробництва дронів в Ірані та Росії. Водночас вони зазначають, що дедалі більша частина таких деталей тепер виготовляється безпосередньо в Китаї - часто на невеликих виробництвах, які не зважають на західні санкційні обмеження.

Розслідування Мінфіну США показало, що майже всі компоненти походженням зі США та ЄС спершу надходять через офіційних дистриб’юторів до роздрібних постачальників у материковому Китаї або Гонконгу, а вже звідти відправляються до Ірану чи Росії.

Також читайте: Союз Росії з КНДР, Іраном і Китаєм підвищує військові ризики, - Гринкевич

Оплата за такі поставки зазвичай проходить через мережу фіктивних компаній, які легко реєструються в Гонконгу та використовуються для приховування кінцевого отримувача товару.

У 2024 році американський Мінфін запровадив санкції проти групи підставних компаній у Гонконгу, пов’язаних із Хамедом Дехганом - іранським торговцем, чия структура забезпечувала постачання для програм виробництва безпілотників і ракет. Згодом, як зазначається, його діяльність продовжилася через новостворену мережу аналогічних фірм.

Колишній посадовець OFAC Міад Малекі заявив, що китайська сторона фактично ігнорувала ці потоки, навіть попри їхнє неодноразове викриття в офіційних звітах і під час санкційних рішень.

Британська організація Conflict Armament Research, яка займається вивченням незаконного обігу озброєнь, зафіксувала помітне зростання використання китайських компонентів у дронах типу Shahed.

Митні дані Китаю також вказують на те, що місцеві компанії дедалі активніше беруть участь у постачанні деталей для безпілотників, попри санкції США та ЄС.

Також читайте: Трамп хоче досягти миру в Україні, щоб послабити союз Китаю та РФ, - Politico

Реакція американської сторони

Водночас чинні та колишні американські посадовці визнають, що повністю зупинити такі схеми США не можуть, тому головним завданням залишається максимальне підвищення вартості та складності цих постачань для Ірану та Росії.