1 818 22

Китай постачає РФ та Ірану компоненти для дронів Shahed в обхід санкцій, - WSJ

склад шахедів

Компанії з Китаю у великих обсягах передають до Ірану та РФ двигуни, мікрочипи та інші комплектуючі, необхідні для виготовлення дронів-камікадзе типу Shahed, фактично обходячи американські санкційні обмеження.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Обхід санкцій

Згідно з даними китайської митниці, китайські компанії відправляють сотні контейнерів із компонентами на заводи в Ірані та Росії. Зокрема, компанія Xiamen Victory Technology продає двигуни Limbach L550 - ключовий компонент дрона-камікадзе Shahed-136, який Росія використовує для атак на українські міста.

На вебсайті компанії зображення безпілотника типу "Shahed" розміщене поруч із рекламним гаслом: "Інноваційні рішення для авіаційних двигунів".

постачання деталей до шахедів

Певний час китайські експортери навмисно вказували неправдиві дані про деякі вантажі, щоб обійти санкції США та Європи, але, за словами високопосадовців Міністерства фінансів США та аналітиків з питань озброєнь, у багатьох випадках вони більше навіть не завдають собі такого клопоту.

Китай виконує роль транзитного хабу

За словами колишніх чиновників Міністерства фінансів США, Китай уже тривалий час виконує роль транзитного хабу для американських та європейських комплектуючих, які згодом можуть переправлятися на підприємства з виробництва дронів в Ірані та Росії. Водночас вони зазначають, що дедалі більша частина таких деталей тепер виготовляється безпосередньо в Китаї - часто на невеликих виробництвах, які не зважають на західні санкційні обмеження.

Розслідування Мінфіну США показало, що майже всі компоненти походженням зі США та ЄС спершу надходять через офіційних дистриб’юторів до роздрібних постачальників у материковому Китаї або Гонконгу, а вже звідти відправляються до Ірану чи Росії.

Оплата за такі поставки зазвичай проходить через мережу фіктивних компаній, які легко реєструються в Гонконгу та використовуються для приховування кінцевого отримувача товару.

У 2024 році американський Мінфін запровадив санкції проти групи підставних компаній у Гонконгу, пов’язаних із Хамедом Дехганом - іранським торговцем, чия структура забезпечувала постачання для програм виробництва безпілотників і ракет. Згодом, як зазначається, його діяльність продовжилася через новостворену мережу аналогічних фірм.

Колишній посадовець OFAC Міад Малекі заявив, що китайська сторона фактично ігнорувала ці потоки, навіть попри їхнє неодноразове викриття в офіційних звітах і під час санкційних рішень.

Британська організація Conflict Armament Research, яка займається вивченням незаконного обігу озброєнь, зафіксувала помітне зростання використання китайських компонентів у дронах типу Shahed.

Митні дані Китаю також вказують на те, що місцеві компанії дедалі активніше беруть участь у постачанні деталей для безпілотників, попри санкції США та ЄС.

Реакція американської сторони

Водночас чинні та колишні американські посадовці визнають, що повністю зупинити такі схеми США не можуть, тому головним завданням залишається максимальне підвищення вартості та складності цих постачань для Ірану та Росії.

Топ коментарі
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
06.05.2026 08:44
Саме про це я , сьогодні, й писав: "Капіталісти продадуть нам вірьовку, на якій ми їх і повісимо..." (приписується Леніну)
Тайвань купує у РФ, продукти нафтопереробки. На ці гроші РФ та Іран купують у Китаю компоненти для "шахєдів". На гроші, виручені від продажу компонентів для "шахєдів", Китай купує нафтопродукти, та розвиває розробку та виробництво БПЛА, якими готується завоювать Тайвань...
"Круговорот гімна, в природі...".
06.05.2026 09:00
Тільки звідти. Так що ситуація дзеркальна.
Китай міг би дати команду не відвантажувати взагалі ніякі вироби, дотичні до дронів, крім до росії та Ірану, на протязі півроку. Цього було б достатньо для впевненого розгрому ЗСУ.
Але грошей хочеться більше, ніж славной побєди кацапского вассала.
06.05.2026 09:02
Коментувати
а у нас в эпицентрах китай авто китай ...кому война и горе а кому лаве... така ..уйня малята.
06.05.2026 08:41
Яке авто?)).Для мене недавно стало відкриттям шо в Україні в гіпермаркетах 80 % ринку займае імпортований китайський часник,при чому вже давненько.
06.05.2026 08:57
Це тому що виростити власний не дадуть місцеві кровосісі. Або податками / поборами задавлять, або просто відберуть бізнес (і *********, тому що тупі рукожопі макаки). Простіше десь за кордоном купити, сплатити мзду митникам і перепродавати через "солідні" торгові мережі.
06.05.2026 09:09
Так підтримаємо ж гаманцем китайського виробника. 😁
Всі в "Аврору"!!!
06.05.2026 08:43
Може колись до людей дійде в перестануть купляти китайське гамно.
06.05.2026 08:57
Не все там лайно - китайські електромобілі по продажі в Європі обійшли Теслу
показати весь коментар
06.05.2026 09:15
Ну якщо китайські електромобілі обійшли тесту, то да потрібно купляти китайське гамно, від трусів до автомобілів. Ну що ударимо по своїх гаманцях, піднімемо китайське виробництво, нехай і далі допомогають нашим ворогам, так ? Чи може зможемо підняти наше виробництво ?
06.05.2026 09:37
Ширпотреб - який вони гонят по всьому світу не потрібно путати з якісними речами - товарооборот США - Китай - 800 млд - у 3 -х денній війні Індії і Пакистану 4 пакистанських/китайських/ літаки завалили Міраж і 4 індійських/кацапських/ літаки - і війна закінчилась так і не розгорівшись
06.05.2026 09:51
Дешевші - не означає кращі.

Так чи інакше Китай не є джерелом нових технологій та взірцем якості.
06.05.2026 09:39
Не дійде.
Більшість є тупими споживаторами, що не мають причинно-наслідкових зв'язків у голові.
06.05.2026 09:37
А шо їм може помішати - Сі хороший хлопець - скоро поїду до нього перебазарити - Трамп
06.05.2026 08:50
А ми в обхід китайських обмежень тягаємо компоненти для своїх дронів.
06.05.2026 08:50
А звідки тягнути компоненти для своїх дронів?
06.05.2026 08:55
Чому коли Захід продає кацапам все, винні узбеки і туркмени, а коли Китай то комуністичний режим. Це суть журналістів, створювати потрібну їм реальність.
06.05.2026 10:32
У тебе є якась "конкретика", а не "тріпологія журналістська"? Бо ти виниш журналістів у "створенні потрібній їм, реальності" - а сам займаєшся саме цим...
06.05.2026 10:44
А враховуючи що кожна друга новина фейк, вони практично створюють паралельний світ, який існує тільки в головах баранів, яких вони зомбують.
06.05.2026 10:42
На свої "слова і дії", подивися...
06.05.2026 10:47
Наче ці санкції існують. Америка теж постачає айфони та інше сміття в обхід санкцій. Чому китайський бізнес повинен слухатися американських макак, які вміють тільки голосно пищати. Вони навіть Іран перемогти не можуть. Підкрадаються через сусідні країни, стріляють і тікають. Дорогі бази все *********.
06.05.2026 10:28
Поки немає штрафів за неповагу до кітайців кажу як є - жовтопикі наживаються на війні в Україні і їм по-барабану хто і де гине.
