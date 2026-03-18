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Новини Зближення США з РФ та Китаєм Співпраця Китаю та РФ
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Трамп хоче досягти миру в Україні, щоб послабити союз Китаю та РФ, - Politico

Трамп хоче поалсбити союз РФ та Китаю: що відомо?

Адміністрація Трампа продовжуватиме діалог з Росією щодо миру в Україні, оскільки метою є протидія Китаю.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Адміністрація Трампа вважає, що стимулювання Росії до припинення війни проти України, її економічне відновлення та приплив американських інвестицій допоможе змістити глобальний порядок від Китаю.

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Україна стурбована цим, проте на переконання адміністрації президента США, найбільша геополітична загроза для США і Заходу - це Китай, а не Росія.

"Це допомагає пояснити, чому після понад 15 місяців безрезультатних переговорів і численних погроз відмовитися від переговорів, команда президента – спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер – продовжує шукати прориву", - пише Politico.

Розкол Китаю та РФ

Представник адміністрації Трампа зазначив, що пошук "способу тіснішого зближення з Росією" може створити "інший баланс сил із Китаєм, що може бути дуже і дуже вигідно".

Але багато спостерігачів вважають, що цей план має мало шансів на успіх – принаймні, поки Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін залишаються при владі.

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А ідея надання Росії економічних стимулів для зближення зі США викликає занепокоєння в України, сказав український чиновник.

"У нас уже були подібні спроби в минулому, і вони ні до чого не призвели. У Німеччині була (східна політика ,- ред.) для цього, а тепер Росія веде найкровопролитнішу війну в Європі", - цитує видання співрозмовників.

А коли справа доходить до ставки на розкол Китаю та Росії, український чиновник зазначив, що обидві країни "мають одну спільну рису, яку неможливо перевершити – вони ненавидять США як символ демократії".

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Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

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Автор: 

Китай (5289) росія (70552) США (26823) Трамп Дональд (9004)
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Топ коментарі
+25
Чого хоче Трамп не знає навіть Трамп.
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18.03.2026 08:44 Відповісти
+19
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
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18.03.2026 08:44 Відповісти
+15
"...щоб послабити союз Китаю та РФ..."
зникне рф - зникне союз Китаю та РФ.
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18.03.2026 08:49 Відповісти

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