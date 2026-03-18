Трамп хоче досягти миру в Україні, щоб послабити союз Китаю та РФ, - Politico
Адміністрація Трампа продовжуватиме діалог з Росією щодо миру в Україні, оскільки метою є протидія Китаю.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Адміністрація Трампа вважає, що стимулювання Росії до припинення війни проти України, її економічне відновлення та приплив американських інвестицій допоможе змістити глобальний порядок від Китаю.
Україна стурбована цим, проте на переконання адміністрації президента США, найбільша геополітична загроза для США і Заходу - це Китай, а не Росія.
"Це допомагає пояснити, чому після понад 15 місяців безрезультатних переговорів і численних погроз відмовитися від переговорів, команда президента – спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер – продовжує шукати прориву", - пише Politico.
Розкол Китаю та РФ
Представник адміністрації Трампа зазначив, що пошук "способу тіснішого зближення з Росією" може створити "інший баланс сил із Китаєм, що може бути дуже і дуже вигідно".
Але багато спостерігачів вважають, що цей план має мало шансів на успіх – принаймні, поки Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін залишаються при владі.
А ідея надання Росії економічних стимулів для зближення зі США викликає занепокоєння в України, сказав український чиновник.
"У нас уже були подібні спроби в минулому, і вони ні до чого не призвели. У Німеччині була (східна політика ,- ред.) для цього, а тепер Росія веде найкровопролитнішу війну в Європі", - цитує видання співрозмовників.
А коли справа доходить до ставки на розкол Китаю та Росії, український чиновник зазначив, що обидві країни "мають одну спільну рису, яку неможливо перевершити – вони ненавидять США як символ демократії".
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.
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зникне рф - зникне союз Китаю та РФ.