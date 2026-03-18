Зеленський закликав Трампа і Стармера до діалогу після напруженості через Іран: Дуже хочу, щоб ви зустрілися

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера США та глави уряду Великої Британії із закликом організувати переговори й знайти спільну позицію після критичних заяв із Вашингтона щодо небажання Лондона долучатися до війни в Ірані.

Про це президент України сказав в інтерв'ю BBC після переговорів з главою уряду Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що каже Зеленський?

"Я не можу сказати йому (Трампу. - Ред,), що робити. Кір - розумний і дуже крутий партнер. Абсолютно", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що емоції в кожного проявляються по-різному.

"Думаю, що Кір підтримує зв'язок з президентом Трампом. Він може зустрітися з ним, і він може перезавантажити ці відносини, таке трапляється", - сказав президент, додавши, що не бачить у цьому проблеми, оскільки "ваша історія сильніша за емоції двох-трьох людей".

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За словами Зеленського, він "дуже хотів би, аби президент Трамп зустрівся зі Стармером… щоб вони мали спільну позицію".

Що передувало?

Як повідомлялося, глава Української держави також розповів, що має "дуже погане відчуття" стосовно впливу конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні, адже переговори про припинення російської війни постійно відкладаються. "Є одна причина - війна в Ірані", – зауважив президент.

Нещодавно президент США Трамп розкритикував очільника британського уряду Стармера, заявивши, що Велика Британія запізнилася із відправкою авіаносців на Близький Схід.

Окрім того, Трамп, критикуючи Стармера, заявив, то він не Вінстон Черчилль

Раніше повідомлялося, що Британія готує авіаносець HMS Prince of Wale для можливого розгортання на Близькому Сході.

Раніше Трамп заявив, що відмова прем’єра дозволити використання баз на островах Чагос не відповідає традиційному рівню співпраці між двома державами.

Згодом Лондон погодився надати США доступ до Дієго-Гарсія, але лише для конкретних і обмежених оборонних цілей.

За словами Стармера, Велика Британія зробила висновки з війни в Іраку. За його словами, будь-які дії Лондона мають ґрунтуватися на міжнародному праві та чітко визначеному плані.

Стармер наголосив, що Лондон свідомо не приєднався до перших ударів США та Ізраїлю по Ірану. За його словами, Велика Британія вважає пріоритетом дипломатичне врегулювання та відмову Тегерану від ядерних амбіцій.

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