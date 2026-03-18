Зеленский призвал Трампа и Стармера к диалогу после напряженности из-за Ирана: Очень хочу, чтобы вы встретились

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру США и главе правительства Великобритании с призывом организовать переговоры и найти общую позицию после критических заявлений из Вашингтона относительно нежелания Лондона присоединяться к войне в Иране.

Об этом президент Украины сказал в интервью BBC после переговоров с главой правительства Великобритании Киром Стармером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу сказать ему (Трампу. — Ред.), что делать. Кир — умный и очень крутой партнер. Абсолютно", — заявил Зеленский.

Он отметил, что эмоции у каждого проявляются по-разному.

"Думаю, что Кир поддерживает связь с президентом Трампом. Он может встретиться с ним, и он может перезагрузить эти отношения, такое случается", — сказал президент, добавив, что не видит в этом проблемы, поскольку "ваша история сильнее эмоций двух-трех человек".

По словам Зеленского, он "очень хотел бы, чтобы президент Трамп встретился со Стармером… чтобы у них была общая позиция".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, глава украинского государства также рассказал, что испытывает "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на войну в Украине, ведь переговоры о прекращении российской войны постоянно откладываются. "Есть одна причина — война в Иране", — отметил президент.
  • Недавно президент США Трамп раскритиковал главу британского правительства Стармера, заявив, что Великобритания опоздала с отправкой авианосцев на Ближний Восток.
  • Кроме того, Трамп, критикуя Стармера, заявил, что тот не Уинстон Черчилль
  • Ранее сообщалось, что Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.
  • Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.
  • Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.
  • По словам Стармера, Великобритания извлекла уроки из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.
  • Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.

Це тупоголове НИЩО реально мнить себе вершителем доль. Це повний пздц!
18.03.2026 07:10 Ответить
Миротворець, мля
18.03.2026 06:46 Ответить
Генералиссимус Зеленский иего новая книга "Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров".
18.03.2026 07:27 Ответить
18.03.2026 06:46 Ответить
То такий тролінг рудого Джонні, який так само закликає помиритися Зєлєнского і пуцина. 😊
18.03.2026 07:40 Ответить
Вавка рулит миром и планетой.Пздц
18.03.2026 08:31 Ответить
Спочатку Стамер мирив Зе і Трампа. Тепер Зе мирить Стамера і Трампа.
18.03.2026 07:05 Ответить
Геть лошару безтолкову!
18.03.2026 07:05 Ответить
18.03.2026 07:10 Ответить
Якщо дуже розумно і тонко підійти, то Зеленський та Трамп ще можуть стати найліпшими друзями. Головне, залишитись друзями з європейцями. Чи вистачить клепки у Зеленського?
18.03.2026 07:16 Ответить
18.03.2026 07:23 Ответить
Генералиссимус Зеленский иего новая книга "Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров".
18.03.2026 07:27 Ответить
Куди воно лізе.Мовчало б і виглядало б розумнішим.
18.03.2026 07:36 Ответить
Бу-га-га-га!
"Васісуалій Лоханкін і його роль в Світовій революції!!!!"
"Васісуалій Лоханкін і його велич!"
18.03.2026 07:37 Ответить
Цікаво а хто тебе питає, невже ти думаєш що твої слова для них щось варти.
18.03.2026 07:45 Ответить
О - йо - йой - як в світі все запущено!
18.03.2026 07:46 Ответить
Впевнений, що після цього заклику найвеличнішого залізнояйцевого політичного лідора ********** до двох, будемо відвертими, достатньо недолугих пересічних західних політиканів, які не можуть дати собі ради, ті вже сьогодні повинні безумовно виконати його побажання!!!
18.03.2026 07:50 Ответить
За словами Зеленського, він "дуже хотів би, аби президент Трамп зустрівся зі Стармером… щоб вони мали спільну позицію"
Це десь приблизно так?
18.03.2026 07:51 Ответить
А Я ДУЖЕ ХОЧУ БАЧИТИ ПРЕЗИДЕНТА КРАЇНИ яка воюює,а не артиста на сцені 95 кварталу.
18.03.2026 08:12 Ответить
На тлі рудого, пу та аятол наш виглядать на голову адекватніше.
Не рузвельт, але ростемо
18.03.2026 08:40 Ответить
 
 