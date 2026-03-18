Зеленский призвал Трампа и Стармера к диалогу после напряженности из-за Ирана: Очень хочу, чтобы вы встретились

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру США и главе правительства Великобритании с призывом организовать переговоры и найти общую позицию после критических заявлений из Вашингтона относительно нежелания Лондона присоединяться к войне в Иране.

Об этом президент Украины сказал в интервью BBC после переговоров с главой правительства Великобритании Киром Стармером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу сказать ему (Трампу. — Ред.), что делать. Кир — умный и очень крутой партнер. Абсолютно", — заявил Зеленский.

Он отметил, что эмоции у каждого проявляются по-разному.

"Думаю, что Кир поддерживает связь с президентом Трампом. Он может встретиться с ним, и он может перезагрузить эти отношения, такое случается", — сказал президент, добавив, что не видит в этом проблемы, поскольку "ваша история сильнее эмоций двух-трех человек".

По словам Зеленского, он "очень хотел бы, чтобы президент Трамп встретился со Стармером… чтобы у них была общая позиция".

Что предшествовало?

Как сообщалось, глава украинского государства также рассказал, что испытывает "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на войну в Украине, ведь переговоры о прекращении российской войны постоянно откладываются. "Есть одна причина — война в Иране", — отметил президент.

Недавно президент США Трамп раскритиковал главу британского правительства Стармера, заявив, что Великобритания опоздала с отправкой авианосцев на Ближний Восток.

Кроме того, Трамп, критикуя Стармера, заявил, что тот не Уинстон Черчилль

Ранее сообщалось, что Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.

Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.

По словам Стармера, Великобритания извлекла уроки из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.

Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.

