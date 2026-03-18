Зеленский призвал Трампа и Стармера к диалогу после напряженности из-за Ирана: Очень хочу, чтобы вы встретились
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру США и главе правительства Великобритании с призывом организовать переговоры и найти общую позицию после критических заявлений из Вашингтона относительно нежелания Лондона присоединяться к войне в Иране.
Об этом президент Украины сказал в интервью BBC после переговоров с главой правительства Великобритании Киром Стармером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не могу сказать ему (Трампу. — Ред.), что делать. Кир — умный и очень крутой партнер. Абсолютно", — заявил Зеленский.
Он отметил, что эмоции у каждого проявляются по-разному.
"Думаю, что Кир поддерживает связь с президентом Трампом. Он может встретиться с ним, и он может перезагрузить эти отношения, такое случается", — сказал президент, добавив, что не видит в этом проблемы, поскольку "ваша история сильнее эмоций двух-трех человек".
По словам Зеленского, он "очень хотел бы, чтобы президент Трамп встретился со Стармером… чтобы у них была общая позиция".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, глава украинского государства также рассказал, что испытывает "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на войну в Украине, ведь переговоры о прекращении российской войны постоянно откладываются. "Есть одна причина — война в Иране", — отметил президент.
- Недавно президент США Трамп раскритиковал главу британского правительства Стармера, заявив, что Великобритания опоздала с отправкой авианосцев на Ближний Восток.
- Кроме того, Трамп, критикуя Стармера, заявил, что тот не Уинстон Черчилль
- Ранее сообщалось, что Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.
- Ранее Трамп заявил, что отказ премьера разрешить использование баз на островах Чагос не соответствует традиционному уровню сотрудничества между двумя государствами.
- Впоследствии Лондон согласился предоставить США доступ к Диего-Гарсия, но только для конкретных и ограниченных оборонных целей.
- По словам Стармера, Великобритания извлекла уроки из войны в Ираке. По его словам, любые действия Лондона должны основываться на международном праве и четко определенном плане.
- Стармер подчеркнул, что Лондон сознательно не присоединился к первым ударам США и Израиля по Ирану. По его словам, Великобритания считает приоритетом дипломатическое урегулирование и отказ Тегерана от ядерных амбиций.
