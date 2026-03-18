Трамп хочет достичь мира в Украине, чтобы ослабить союз Китая и РФ, - Politico
Администрация Трампа будет продолжать диалог с Россией по вопросу мира в Украине, поскольку целью является противодействие Китаю.
Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Администрация Трампа считает, что стимулирование России к прекращению войны против Украины, ее экономическое восстановление и приток американских инвестиций поможет сместить глобальный порядок в сторону от Китая.
Украина обеспокоена этим, однако, по мнению администрации президента США, самая большая геополитическая угроза для США и Запада - это Китай, а не Россия.
"Это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз отказаться от переговоров, команда президента - специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер - продолжает искать прорыв", - пишет Politico.
Раскол Китая и РФ
Представитель администрации Трампа отметил, что поиск "способа более тесного сближения с Россией" может создать "другой баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно".
Но многие наблюдатели считают, что у этого плана мало шансов на успех – по крайней мере, пока Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти.
А идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство у Украины, сказал украинский чиновник.
"У нас уже были подобные попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. В Германии была (восточная политика, — ред.) для этого, а теперь Россия ведет самую кровопролитную войну в Европе", - цитирует издание собеседников.
А когда дело доходит до ставок на раскол Китая и России, украинский чиновник отметил, что обе страны "имеют одну общую черту, которую невозможно превзойти – они ненавидят США как символ демократии".
Что предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.
Ключові слов Трамп хоче!
Хоче -перехоче! Дасть слово - забуде! Трамп -генератор хаосу вселенського масштабу.
"Трамп, несомненно, проиграл бы эту войну, но, слава богу, в данном случае ее ведет не только он: а у Израиля есть реально работающая военно-разведывательная машина, которая в этом случае поддержана колоссальным военно-экономическим ресурсом США; это сильная комбинация, и я думаю, КСИР не справится с этим сочетанием".(с) ФБ Кирилл Рогов
Трамп - слабое звено. Есть вероятность того, что Трамп объявит победу, или "победное перемирье" - это ему позарез необходимо, - и оставит своего союзника Израиль один на один, не только с Ираном, а и со всем растревоженными враждебными кровожадными племенами не только окружающими Израиль, но и дальными. Это вопрос веры - религиозные войны. "Мироносец" Трамп и станет катализатором...
А Китай между тем получит/получил ключи от Strait of Hormuz - не станет же Иран " на тропу войны" против Китая...
