Трамп хочет достичь мира в Украине, чтобы ослабить союз Китая и РФ, - Politico

Администрация Трампа будет продолжать диалог с Россией по вопросу мира в Украине, поскольку целью является противодействие Китаю.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Администрация Трампа считает, что стимулирование России к прекращению войны против Украины, ее экономическое восстановление и приток американских инвестиций поможет сместить глобальный порядок в сторону от Китая.

Украина обеспокоена этим, однако, по мнению администрации президента США, самая большая геополитическая угроза для США и Запада - это Китай, а не Россия.

"Это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз отказаться от переговоров, команда президента - специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер - продолжает искать прорыв", - пишет Politico.

Раскол Китая и РФ

Представитель администрации Трампа отметил, что поиск "способа более тесного сближения с Россией" может создать "другой баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно".

Но многие наблюдатели считают, что у этого плана мало шансов на успех – по крайней мере, пока Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти.

А идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство у Украины, сказал украинский чиновник.

"У нас уже были подобные попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. В Германии была (восточная политика, — ред.) для этого, а теперь Россия ведет самую кровопролитную войну в Европе", - цитирует издание собеседников.

А когда дело доходит до ставок на раскол Китая и России, украинский чиновник отметил, что обе страны "имеют одну общую черту, которую невозможно превзойти – они ненавидят США как символ демократии".

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.

