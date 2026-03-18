Трамп хочет достичь мира в Украине, чтобы ослабить союз Китая и РФ, - Politico

Трамп хочет разорвать союз РФ и Китая: что известно?

Администрация Трампа будет продолжать диалог с Россией по вопросу мира в Украине, поскольку целью является противодействие Китаю.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Администрация Трампа считает, что стимулирование России к прекращению войны против Украины, ее экономическое восстановление и приток американских инвестиций поможет сместить глобальный порядок в сторону от Китая.

Украина обеспокоена этим, однако, по мнению администрации президента США, самая большая геополитическая угроза для США и Запада - это Китай, а не Россия.

"Это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз отказаться от переговоров, команда президента - специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер - продолжает искать прорыв", - пишет Politico.

Раскол Китая и РФ

Представитель администрации Трампа отметил, что поиск "способа более тесного сближения с Россией" может создать "другой баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно".

Но многие наблюдатели считают, что у этого плана мало шансов на успех – по крайней мере, пока Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти.

А идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство у Украины, сказал украинский чиновник.

"У нас уже были подобные попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. В Германии была (восточная политика, — ред.) для этого, а теперь Россия ведет самую кровопролитную войну в Европе", - цитирует издание собеседников.

А когда дело доходит до ставок на раскол Китая и России, украинский чиновник отметил, что обе страны "имеют одну общую черту, которую невозможно превзойти – они ненавидят США как символ демократии".

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.

Топ комментарии
Чого хоче Трамп не знає навіть Трамп.
18.03.2026 08:44 Ответить
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
18.03.2026 08:44 Ответить
+11
"...щоб послабити союз Китаю та РФ..."
зникне рф - зникне союз Китаю та РФ.
18.03.2026 08:49 Ответить
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
18.03.2026 08:44 Ответить
Невже і таракані сбігли.
18.03.2026 08:53 Ответить
А як можна позбавити розуму того, у кого його ніколи не було?
18.03.2026 10:04 Ответить
ГОСПОДЬ РОЗУМУ НЕ ПОЗБАВЛЯЄ, А ДОБАВЛЯЄ. РОЗУМУ ПОЗБАВЛЯЄ АНТИХРИСТ, КОТРИЙ НАВІТЬ ВИНУ ЗА НИМ ЗРОБЛЕНЕ,ПЕРЕКЛАДАЄ НА БОГА.
18.03.2026 10:29 Ответить
Чого хоче Трамп не знає навіть Трамп.
18.03.2026 08:44 Ответить
Саме так, він сам не знає що хоче.
18.03.2026 08:46 Ответить
Це ви не знаєте, що хоче Трамп. Ви судите людей по заявах, а не по діях. Коли б Трамп хотів би заморозити війну, то він би спочатку дав би достатньо грошей на зброю, щоб зупинити просування рашки.
18.03.2026 09:00 Ответить
Невідомо хто переможе в голові у дуркецала, на момент висера: олігофрен, нарцис, дименція чи агент краснов?
18.03.2026 09:30 Ответить
рудий хоче лиш одного - максимально догодити воєму корєшу *****
18.03.2026 09:41 Ответить
Страшно те, що у нього оточення, яке підспівує цьому навіженому!
18.03.2026 10:03 Ответить
...то його хотєлки!!! В Україи свої плани!!!!
18.03.2026 08:47 Ответить
"...щоб послабити союз Китаю та РФ..."
зникне рф - зникне союз Китаю та РФ.
18.03.2026 08:49 Ответить
так хоче, аж стрекоче!... у товариша сі вже коліки від передозу сміхом, дивлячись шоу рудого клоуна...
18.03.2026 08:50 Ответить
Може пора домовлятися з Китаєм, бо США в епоху трампонутого це країна непередбачених дій зрозумілих тільки потужному
18.03.2026 08:51 Ответить
Китай не йде на співпрацю з Україною,йому вигідна війна з економічної точки зору,адже з рашка повністю залежна від Китаю. А з військової ,Китай може норощувати свій потенціал , і набиратись досвіду з рашистсько- української війни ,так і з ізраїльсько- американо - іранської.
18.03.2026 09:56 Ответить
Хотіти і шось робити - це різні речі - як кажуть в Одесі
18.03.2026 08:52 Ответить
370 раз продовжуємо жувати соплю про капітуляцію україни.
але!!!!
у нас патужний найдосвідченіший гундосий лідар зелений голуб миру з 3500 фламіндічами і океанськими дронами!
18.03.2026 08:52 Ответить
Этот союз можно ослабить только хорошими ударами томагавков по комуняцким и нквдэшным главарям маоистов и джугашвилевцев.
18.03.2026 08:57 Ответить
А це ще раз підтверджує, який же тупий рудий покидьок і нерозуміння ним ситуації.
18.03.2026 08:59 Ответить
кто то скажите этим тупарям маговским что у кацапов последние 80 лет строиться политика что во всем сша виновато)так и вижу как полуколония китая отрываеться и идет к америке,с населением которому 80 лет голову антиамериканизмом промывали....
тут конечно сдохший черт задорнов был прав в плане мага так точно "ну туупые")
18.03.2026 09:04 Ответить
18.03.2026 09:10 Ответить
Ще один варіант легенди для агента впливу
18.03.2026 09:12 Ответить
Тромб хоче миру в Україні шляхом передачі її території москвабаду в якості хабаря, щоб кацапи не вошкалися з китайцями проти США. Якось так я розумію хотєлки старого маразматика.
18.03.2026 09:12 Ответить
В китая жрачки на 3 месяца от силы. Хотят антиглобализм, окей, будет в каком нить Чугначанге не поле на 500га чтобы кормить каких то китайцев что делают открывашки для пыва из нержавейки, а стоять завод по производству пива, открывашек, и 6 магазинов.
18.03.2026 09:13 Ответить
Головний чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа з питань боротьби з тероризмом, очільник Національного контртерористичного центру Джозеф Кент оголосив про свою відставку через американсько-ізраїльську військову https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-soiuznyky-iran/33709510.html операцію проти Ірану.

У https://x.com/joekent16jan19/status/2033897242986209689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033897242986209689%7Ctwgr%5Ef34b55c5b148be167e5974814ab5cc5f1eb2daba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fa%2Firan-protests-live-blog-trump-khamenei%2F33640284.html листі на ім'я голови Білого дому, опублікованому 17 березня в соцмережі X, Кент пише, що Сполучені Штати були обдурені ізраїльськими офіційними особами і «впливовими представниками американських ЗМІ», які «змусили їх повірити у безпосередню загрозу».
18.03.2026 09:28 Ответить
"змусили їх повірити у безпосередню загрозу»" при всей не любви к рыжему неадеквату но скажите очередному усратому пацифисту хиппи кенту что девиз ирана смерть израилю и америке,и они реально обогощяли уранчик для "мирных" целей).
из за таких ******* одуванчиков штаты вьетнам и просрали.
18.03.2026 09:40 Ответить
А це вам не В'єтнам, там можна воювати вічно з постійними втратами солдат. Ви знаєте, що таке наземна операція в країні де гориста місцевість займає більшисть території?Далеко не треба ходити, чи змогли США ліквідувати талібан в Афганістані там була наземна операція США + сили НАТО і що вони змінили ?
18.03.2026 10:21 Ответить
Не можна послабити союз тих, хто вже повністю один від одного залежить! Хай не мріє! Треба нарешті це усвідомити! Єдине, що ще може трамп, так це дати нам стільки зброї, щоб на московії не лишилось жодного воєнного об'єкта! І нарешті перестала існувати ця кровожерлива недоімперія! Там стільки народів окуповано, що з кожним окремо буде легше домовлятись і відривати від економіки китаю!
18.03.2026 09:32 Ответить
******** у своєму віртуальному світі
18.03.2026 09:36 Ответить
Трамп хоче досягти миру в Україні, щоб послабити союз Китаю та РФ, - Politico
Ключові слов Трамп хоче!
 Хоче -перехоче! Дасть слово - забуде! Трамп -генератор хаосу вселенського масштабу.

"Трамп, несомненно, проиграл бы эту войну, но, слава богу, в данном случае ее ведет не только он: а у Израиля есть реально работающая военно-разведывательная машина, которая в этом случае поддержана колоссальным военно-экономическим ресурсом США; это сильная комбинация, и я думаю, КСИР не справится с этим сочетанием".(с) ФБ Кирилл Рогов

Трамп - слабое звено. Есть вероятность того, что Трамп объявит победу, или "победное перемирье" - это ему позарез необходимо, - и оставит своего союзника Израиль один на один, не только с Ираном, а и со всем растревоженными враждебными кровожадными племенами не только окружающими Израиль, но и дальными. Это вопрос веры - религиозные войны. "Мироносец" Трамп и станет катализатором...

А Китай между тем получит/получил ключи от Strait of Hormuz - не станет же Иран " на тропу войны" против Китая...
18.03.2026 09:38 Ответить
якщо рашка отримає те що хоче, то це підсилить рашку, і Китай, але аж ніяк не послабить їх.
тільки програш рашки чи суттєві втрати послаблять їх двох.
але це ж треба хоч мінімум розуму мати.. а не як трампло..
18.03.2026 09:40 Ответить
Щоби не хотів Трамп,для країни головне закінчення війни,бо її продовження навіть до кінця цього року може привести до набагато гірших наслідків,аніж вони на даний час.
18.03.2026 09:50 Ответить
Альтернативно обдарований Трамп вирішує питання в альтернативному існуючому світі.
18.03.2026 09:51 Ответить
Ну от і зрозуміло цілі Тромба. Рижий ублюдок не миру хоче, хоче здати Україну Х'уйлу щоб переманити того на свій бік і підсилити Сосію. Дебіл думає що рашисти ********* америку і будуть за неї воювати, в тому числі українцями.
18.03.2026 09:52 Ответить
Тромб настільки тупий що не розуміє що і кацапи і Х'уйло на х***ю його крутили проти часової стрілки. Даже якщо Тромб віддасть Х'уйлу аляску і Каліфорнію то все одно кацапські дикуни будуть ненавидіти і америку і весь цивілізований захід. Тому що у кацапи такі ж комуністичні фанатики і соціофоби як і ті ж аятоли
18.03.2026 09:56 Ответить
Хоче та не може. Типова ознака імпотенції!
18.03.2026 10:01 Ответить
Так це було з самого початку вторгнення понятно. Але Трамп одного не врахував: Китай вертить росією на дітородному органі як хоче, і саме Китай винен у нападі росіі на Україну саме зараз: вони дуже добре замвоіли уроки Сунь Дзи і ми зараз добое бачимо, шо китайці праві - всі ослабли, а лише Китай міцніє
18.03.2026 10:02 Ответить
У себе в голові нехай досягне миру.
18.03.2026 10:26 Ответить
 
 