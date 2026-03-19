Союз Росії з КНДР, Іраном і Китаєм підвищує військові ризики, - Гринкевич

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та Європейського командування ЗС США генерал Алексус Гринкевич заявив про зростання глобальних військових ризиків через співпрацю Росії з авторитарними союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Пентагон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, тісніша взаємодія між Росією, КНДР, Іран та Китай "збільшила військові ризики на багатьох театрах військових дій та у різних сферах".

Підтримка союзників допомагає РФ вести війну

Гринкевич наголосив, що підтримка з боку цих країн дозволяє Москві продовжувати війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай експортує дрони в Росію через Таїланд, - Bloomberg

Зокрема, йдеться про:

постачання військових і озброєння з Північної Кореї

іранські технології безпілотників

економічну підтримку з боку Китаю

Росія зберігає загрозу попри втрати

"Попри значні втрати в Україні, Росія зберігає здатність і можливості загрожувати інтересам США завдяки своїм великим і дедалі різноманітнішим ядерним запасам, асиметричним можливостям та боєздатності сухопутних, повітряних і морських сил", – застеріг генерал.

Він підкреслив, що ці фактори роблять Росію довгостроковим викликом для безпеки Заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче досягти миру в Україні, щоб послабити союз Китаю та РФ, - Politico