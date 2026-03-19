Союз Росії з КНДР, Іраном і Китаєм підвищує військові ризики, - Гринкевич
Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та Європейського командування ЗС США генерал Алексус Гринкевич заявив про зростання глобальних військових ризиків через співпрацю Росії з авторитарними союзниками.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Пентагон.
За його словами, тісніша взаємодія між Росією, КНДР, Іран та Китай "збільшила військові ризики на багатьох театрах військових дій та у різних сферах".
Підтримка союзників допомагає РФ вести війну
Гринкевич наголосив, що підтримка з боку цих країн дозволяє Москві продовжувати війну проти України.
Зокрема, йдеться про:
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постачання військових і озброєння з Північної Кореї
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іранські технології безпілотників
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економічну підтримку з боку Китаю
Росія зберігає загрозу попри втрати
"Попри значні втрати в Україні, Росія зберігає здатність і можливості загрожувати інтересам США завдяки своїм великим і дедалі різноманітнішим ядерним запасам, асиметричним можливостям та боєздатності сухопутних, повітряних і морських сил", – застеріг генерал.
Він підкреслив, що ці фактори роблять Росію довгостроковим викликом для безпеки Заходу.
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