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Новини Співпраця КНДР та РФ Співпраця Китаю та РФ
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Союз Росії з КНДР, Іраном і Китаєм підвищує військові ризики, - Гринкевич

НАТО попереджає про зростання загроз через союз РФ з авторитарними країнами

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та Європейського командування ЗС США генерал Алексус Гринкевич заявив про зростання глобальних військових ризиків через співпрацю Росії з авторитарними союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Пентагон.

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За його словами, тісніша взаємодія між Росією, КНДР, Іран та Китай "збільшила військові ризики на багатьох театрах військових дій та у різних сферах".

Підтримка союзників допомагає РФ вести війну

Гринкевич наголосив, що підтримка з боку цих країн дозволяє Москві продовжувати війну проти України.

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Зокрема, йдеться про:

  • постачання військових і озброєння з Північної Кореї

  • іранські технології безпілотників

  • економічну підтримку з боку Китаю

Росія зберігає загрозу попри втрати

"Попри значні втрати в Україні, Росія зберігає здатність і можливості загрожувати інтересам США завдяки своїм великим і дедалі різноманітнішим ядерним запасам, асиметричним можливостям та боєздатності сухопутних, повітряних і морських сил", – застеріг генерал.

Він підкреслив, що ці фактори роблять Росію довгостроковим викликом для безпеки Заходу.

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Автор: 

Китай (5290) КНДР (1350) Гринкевич Алексус (23)
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Топ коментарі
+4
Америка хвора. Невчасно...
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19.03.2026 07:15 Відповісти
+2
...а союз цього союзу з США взагалі віщує катастрофу
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19.03.2026 07:09 Відповісти
+2
Правильно. Тому логічним є зняття санкцій з росії. Це ж залізобетонна та чудова логіка агента Краснова
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19.03.2026 07:20 Відповісти

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