Союз России с КНДР, Ираном и Китаем повышает военные риски, - Гринкевич
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич заявил о росте глобальных военных рисков из-за сотрудничества России с авторитарными союзниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает Пентагон.
По его словам, более тесное взаимодействие между Россией, КНДР, Ираном и Китаем "увеличило военные риски на многих театрах военных действий и в различных сферах".
Поддержка союзников помогает РФ вести войну
Гринкевич подчеркнул, что поддержка со стороны этих стран позволяет Москве продолжать войну против Украины.
В частности, речь идет о:
-
поставки военных и вооружений из Северной Кореи
-
иранские технологии беспилотников
-
экономическая поддержка со стороны Китая
Россия сохраняет угрозу, несмотря на потери
"Несмотря на значительные потери в Украине, Россия сохраняет способность и возможности угрожать интересам США благодаря своим большим и все более разнообразным ядерным запасам, асимметрическим возможностям и боеспособности сухопутных, воздушных и морских сил", - предупредил генерал.
Он подчеркнул, что эти факторы делают Россию долгосрочным вызовом для безопасности Запада.
Північна Корея поставила Росії озброєння та направила війська на загальну суму від 7,67 млрд до 14,4 млрд доларів, повідомило у середу, 18 березня, агентство Bloomberg із посиланням на новий звіт південнокорейського Інституту стратегії національної безпеки. Розрахунки охоплюють період з серпня 2023 по грудень 2025 року. Значний розкид у оцінках автори пояснюють обмеженістю даних про склад і обсяги перевезених ***********.
Росія розраховується з Пхеньяном переважно передачею військових технологій і високоточних комплектуючих, які складно відстежити зі супутника - на їхню частку припадає від 80% до 96% усього відшкодування. Поточна оцінка нижча, ніж у попереднього дослідження державного Корейського інституту аналізу оборони, яке оцінило доходи КНДР від участі у війні проти України у 20 млрд доларів за період з липня 2023 по березень 2025 року.
Газета зазначає, що ця сума значно перевищує раніше опубліковані цифри витрат на кампанію. Серед цілей додаткового фінансування називається «невідкладне» нарощування виробництва критично важливих категорій озброєнь і ***********.
Washington Post пише, що це не перша оцінка бюджетних потреб відомства, запропонована за останні два тижні, але якщо запит буде направлений до Конгресу в такому розмірі, це «ймовірно призведе до великої політичної боротьби».
Державний борг США в останні роки демонстрував стрімке зростання в умовах різних геополітичних конфліктів і воєн, податкових послаблень та масштабних витрат на боротьбу з пандемією COVID-19.
Війна в Ірані, у якій беруть участь Сполучені Штати, вже обійшлася Вашингтону більш ніж у 12 мільярдів доларів, підрахував кількома днями раніше директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт.
