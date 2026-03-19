Союз России с КНДР, Ираном и Китаем повышает военные риски, - Гринкевич

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич заявил о росте глобальных военных рисков из-за сотрудничества России с авторитарными союзниками.

об этом сообщает Пентагон.

По его словам, более тесное взаимодействие между Россией, КНДР, Ираном и Китаем "увеличило военные риски на многих театрах военных действий и в различных сферах".

Поддержка союзников помогает РФ вести войну

Гринкевич подчеркнул, что поддержка со стороны этих стран позволяет Москве продолжать войну против Украины.

В частности, речь идет о:

поставки военных и вооружений из Северной Кореи

иранские технологии беспилотников

экономическая поддержка со стороны Китая

Россия сохраняет угрозу, несмотря на потери

"Несмотря на значительные потери в Украине, Россия сохраняет способность и возможности угрожать интересам США благодаря своим большим и все более разнообразным ядерным запасам, асимметрическим возможностям и боеспособности сухопутных, воздушных и морских сил", - предупредил генерал.

Он подчеркнул, что эти факторы делают Россию долгосрочным вызовом для безопасности Запада.

