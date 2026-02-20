РУС
Новости Сотрудничество Китая и РФ
840 12

Китай экспортирует дроны в Россию через Таиланд, - Bloomberg

Китай

Экспорт беспилотников из Таиланда в Россию значительно вырос после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

За 11 месяцев 2025 года Россия импортировала дронов на 125 млн долларов, что составляет 88% от всего экспорта БПЛА Таиланда и в восемь раз больше, чем в 2024 году.

При этом Китай поставил Таиланду дронов на 186 млн долларов, почти весь экспорт дронов в эту страну. В 2022 году Таиланд экспортировал дронов на более чем 1 млн долларов, но ни один из них не попал в Россию.

Подозрительные компании и реэкспорт

В расследовании фигурируют компании Skyhub Technologies и China Thai (впоследствии переименованная в Lanto Global Logistics).

Skyhub Technologies, зарегистрированная как компания по прокату автомобилей, импортировала дронов на 25 млн долларов, в частности от китайского производителя Autel Robotics. Российская компания Aero HIT обращалась в Минобороны РФ для локализации производства EVO Max 4T, который эффективен в боевых условиях.

Autel отрицает какое-либо сотрудничество и утверждает, что ее дроны предназначены для гражданского использования и имеют систему геозонирования, которая блокирует полеты в зоне войны.

China Thai импортировала дронов из Китая на 144 тысячи долларов за первые 11 месяцев 2025 года. В октябре 2025 года Великобритания ввела против нее санкции за поставки технологий российской армии. Годовой доход компании вырос с 450 тыс. долларов в 2020-2022 годах до 813 тыс. в 2024 году.

Китай и детали двойного назначения

Госдепартамент США отказался комментировать поставки дронов через Таиланд, но отметил, что Китай поддерживает военные усилия России, поставляя около 80% деталей двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей.

Автор: 

Китай (1089) Таиланд (10) экспорт (132) дроны (4757)
Ніхто і не сумнівався що косоокі виплядки допомагають кацапським уйопкам. Не дарма ***** на коліна повзає перед господарем тайги.
20.02.2026 15:15 Ответить
+2
Почаще стоит заглядывать "в глаза" Китаю. Арахамии и К это понравится.
20.02.2026 15:20 Ответить
+2
Ну китайці типу "миротворці" тож працюють по кацапській схемі "нас_там_нєт" і поставляють кацапам все що їм треба от такими "коридорами" 🤔
20.02.2026 15:40 Ответить
Китай поставляет как хочет. Слабоумные журналюги опять придумали тупорылую историю. Бараны по всему миру жрут это говно тоннами.
20.02.2026 15:19 Ответить
опудало проросійське, звали на болота
20.02.2026 15:49 Ответить
Відправте негайно до Таїланду Колю катлєту, у нього там давно налагоджені зв'язки з місцевими транс.., кхм... українцями!
20.02.2026 15:27 Ответить
а ніхто в не сумнівається ,шо червонодупий китай , воює своєю зброєю проти України ,руснявими руками ...
20.02.2026 15:31 Ответить
Через Антарктиду буде ще ближче, чому не розглянули такий маршрут?
Що, між кацапетівкою та китаєм вже зник спільний кордон?
Чи може китайці соромляться напряму торгувати з андрофагами?
20.02.2026 15:34 Ответить
1. Китайці торгують по всьому світу. На мордор приходять лічені проценти. Які навіть не перекривають гроші що Китай повинен за газ і нафту.
2. Китай критично залежить від західних технологій. Виробництво електроніки покриває від 7,5 до 15 відсотків власних потреб. Взагалі. У галузі швидкісної ******** електроніки і високочастотної на приблизно 0 відсотків.
1+2=3
3. Китайські фірми дуже бояться вторинних санкцій.
20.02.2026 15:52 Ответить
Але при цьому продовжують відкрито красти технології по всьому світу і штампувати підробки всіх відомих брендів. От же ж боягузи
20.02.2026 15:58 Ответить
"Великобританія ввела проти неї санкції за постачання технологій російській армії."
Таїланд грає з вогнем, може і нарватися. Індія не дасть збрехати)
20.02.2026 15:35 Ответить
Тобто Таїланд, як і десятки інших країн (Грузія, Казахстан...) якби їх виробництво покривало потреби парашки в покупках дронів, то вся їх промисловість б працювала на рашку, а так закупки проводяться в Китаї через відсутність відповідної промисловості
20.02.2026 15:37 Ответить
 
 