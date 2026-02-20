Залізничний експорт олії в Україні різко зріс у лютому: які напрямки прийняли найбільше вантажу?

У лютому обсяг експорту рослинної олії залізничним транспортом України зріс на 41 % порівняно з січнем і сягнув 86 тис. тонн.

Найбільша частка вантажів пройшла через західні прикордонні переходи, повідомляє UkrAgroConsult.

За оперативними даними, протягом місяця залізницею на експорт відправлено 86 тис. тонн олії. Порівняно із січнем обсяги зросли на 41 %, а відносно лютого 2025 року ‒ на 19 %.

Основна частка вантажів ‒ 66 % ‒ була спрямована через західні прикордонні переходи, ще 34 % експортували через морські порти.

Водночас обсяг перевезень шротів і макухи у лютому склав 151,1 тис. тонн. Це на 4 % менше, ніж у січні, але на 15 % більше, ніж у лютому 2025 року. Із цього обсягу 75 % вантажів транспортувалися через західні прикордонні переходи, а 25 % ‒ через порти.

Як повідомлялося, ф’ючерси на соняшникову олію знизилися до $1515 за тонну, відступивши від трирічних максимумів, досягнутих 6 лютого. Причиною падіння стало збільшення пропозиції з Південної Америки та ослаблення сезонного попиту, що послабило напругу на світовому ринку рослинних олій.

Поставки з Аргентини прискорюються ‒ болгарські переробники придбали близько 400 000 тонн соняшнику за вигідною ціною з поставкою в березні. Паралельно рекордний урожай сої в Бразилії здешевив місцеву соєву олію, розширивши вибір більш дешевих альтернатив на ринку.