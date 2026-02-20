Ціни на соняшникову олію впали з трирічних максимумів: яка причина?

Ф’ючерси на соняшникову олію опустилися до $1515 за тонну, відійшовши від трирічних максимумів, зафіксованих 6 лютого. Причиною стало розширення пропозиції з Південної Америки та послаблення сезонного попиту, що послабило напругу на глобальному ринку рослинних олій.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

Поставки з Аргентини прискорюються ‒ болгарські переробники закупили близько 400 000 тонн соняшнику за конкурентною ціною з поставкою в березні. Водночас рекордний урожай сої в Бразилії здешевив місцеву соєву олію, збільшивши пропозицію більш доступних альтернатив.

Ф’ючерси на пальмову олію також знизилися, що дозволило їй зберегти статус найдешевшої олії для великих імпортерів, зокрема Індії, та посилило конкуренцію за частку ринку.

Попит на рослинні олії послабшав через новорічні свята за місячним календарем, які скоротили закупівлі в Азії. Експорт малазійської пальмової олії в першій половині лютого зменшився на 11-15 %, а наближення Рамадану, ймовірно, ще більше знизить імпорт до країн Близького Сходу.

Як повідомлялося, валютна виручка від експорту ріпакової олії з України за липень-грудень минулого року зросла в 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону. Запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак дало змогу Україні наростити виробництво олії та шроту, а також суттєво збільшити експорт продуктів переробки.